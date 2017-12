La fin de l’année, c’est une période à risque pour les commerçants. Beaucoup d’argent circule et depuis maintenant 14 ans, plusieurs zones de police autour de Charleroi assurent ensemble une surveillance rapprochée des commerces. C’est l’opération « Vigilance » et les statistiques le montrent : c’est efficace. « Prévention et présence policière dissuadent les auteurs de braquages, explique Régis, un des policiers qui patrouille ce dimanche de réveillon. Nous avons une liste complète des commerces et nous patrouillons jusqu’à leur fermeture. Aujourd’hui, ce sera jusque 19h puisqu’ils ferment plus tôt pour le réveillon. »

Cela fait 14 ans que cette opération est menée dans cette zone et c’est un succès. « Depuis le lancement de cette 14e édition, explique Eric De Brabander, le commissaire qui coordonne l’opération, nous n’avons par exemple eu aucun braquage à main armée dans notre zone. Cela prouve que la dissuasion fonctionne et que le dispositif, en cette période cruciale pour les commerçants, est efficace. »

Du côté des commerçants : même satisfaction. « En cette période, on voit les patrouilles de police passer 3 à 4 fois par jour sur notre parking, explique Sedat Pamukcu, gérant d’une grande surface. C’est sécurisant pour le personnel mais aussi pour les clients. Les policiers nous demandent nos heures de fermeture et souvent ils passent à ce moment-là. »

Même constat dans les petits commerces. « A cette période, il y a plus d’argent dans les caisses, précise Vincent Lebrun, patron d’une boucherie au centre de Châtelet. On est donc plus vulnérable et cette présence nous permet de travailler plus sereinement. »

L’opération se poursuit jusqu’au 7 janvier prochain et englobera donc la première semaine des soldes.