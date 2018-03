Лопырева: les footballeurs brésiliens se sentent l’hospitalité du sud, en arrivant à la coupe du monde

Victoria Лопырева

© Egor Алеев/TASS

ROSTOV-SUR-le-DON, le 6 mars. /TASS/. Les footballeurs de l’équipe du Brésil se sentent l’hospitalité du sud, en arrivant sur le championnat du monde en 2018. Cela a été annoncé à une conférence de presse à Rostov-sur-le-Don, l’ambassadeur de la coupe du monde de Victoria Лопырева.

« L’hospitalité du sud – est-il spécial, nous savons comment prendre les clients. Comme on dit, le dernier heureux, juste l’invité était satisfait. J’espère sincèrement que les brésiliens c’est прочувствуют, quand viendront à Rostov-sur-le-Don », dit – elle.

La galerie

10 photos





© Alexander Демьянчук/TASS



Cent jours avant la coupe du monde 2018: à saint-Pétersbourg lancé le compte à rebours à Sotchi le match a dauphins

Selon Лопыревой, la principale tâche n’est pas simple de rencontrer des étrangers, et faire en sorte de leur désir de revenir en arrière. « C’est un énorme coup de pouce et le pilote de développement du secteur touristique de la région de Rostov et le pays », a – t-elle ajouté.

L’ambassadeur de la coupe du monde a aussi parlé de leurs attentes de jeu de l’équipe nationale de la Russie sur le championnat. « Je crois que le groupe n’est pas mauvais, n’est pas le plus difficile, il ya des chances de s’en sortir. Les gars faut faire dans la lumière la plus favorable à présenter le pays », – a dit Лопырева, ajoutant qu’à l’exception de l’équipe de Russie, il sera intéressant d’observer le jeu de ces plus grands joueurs, comme l’argentin Lionel Messi, le brésilien Neymar et le portugais Cristiano Ronaldo.

La slection de la Russie est dans le groupe A avec les équipes de l’Arabie Saoudite, de l’Égypte et de l’Uruguay.

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes du pays, notamment dans la ville de Rostov-sur-le-Don. Stade « Rostov – Arena », où joueront les préfabriqués du Brésil et de la Suisse, de l’Uruguay et de l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Mexique, l’Islande et la Croatie, et sera également l’hôte d’un match de 1/8 de finale, est construit de la rive gauche de la ville.