Lors du congrès de Sotchi, il est prévu de créer un comité sur la réforme de la constitution de la Syrie

Le représentant spécial du président en syrie Alexandre Lavrentiev

MOSCOU, 23 décembre. /TASS/. Le comité sur la réforme constitutionnelle est prévu de créer au Congrès syrien du dialogue national à Sotchi. Ce sujet a déclaré le représentant spécial du président en syrie Alexandre Lavrentiev, dans une interview à la chaîne de télévision RT.

« Les différentes questions seront abordées dans ce forum, tout d’abord sur la réforme constitutionnelle, visant à créer les conditions pour la tenue des élections honnêtes, sous les auspices des NATIONS unies, avec la participation d’observateurs internationaux, – dit-il. – Ce travail doit commencer, il faut créer un comité ou d’une commission, vous pouvez l’appeler comme on veut, sur la réforme constitutionnelle ».

Parmi les autres objectifs du congrès Lavrentiev a appelé la question de la Syrie, dont les décisions peuvent également être mis en place un comité ou d’un groupe. « Malheureusement, aujourd’hui, nous voyons qu’un certain nombre de pays continue à lier le soutien financier de reconstruction de l’économie syrienne avec des ouvertures en syrie le règlement dans la façon dont ils le voient », dit – il.

Le représentant spécial a également déclaré que l’harmonisation de la liste finale des participants au Congrès se poursuit jusqu’à ce que, le nombre de délégués peut être augmentée.

« L’harmonisation des listes jusqu’à ce que se poursuit », dit – il, notant que ce processus devrait s’achever en peu de temps, après quoi les participants seront envoyé des invitations.

Le diplomate a souligné que prévues 1,5 mille délégués – ce n’est pas le chiffre final et leur nombre peut être augmenté afin d’assurer la représentation de toutes les forces politiques du pays, y compris interne et externe de l’opposition, des groupes armés. « Très probablement, la composition des participants augmentera encore plus grâce à l’inclusion des représentants des minorités, qui exprimeront le désir de participer, dit – il. – Nous avons invité le congrès du dialogue national des représentants de tous les groupes armés, qui rejettent toutes les manifestations du terrorisme et de l’extrémisme. Si les gens acceptent de suivre ces principes, nous les acceptons volontiers à sotchi.

Comme l’a souligné Lavrentiev, de regroupement, qui préfèrent aborder les questions armés et d’utiliser les méthodes terroristes pour atteindre les objectifs seront détruits. Il a exprimé sa conviction que la situation en Syrie à la tenue du congrès ne peut pas nuire. « C’est totalement sans rapport les uns avec les autres processus », a – t-il ajouté.

Le congrès syrien du dialogue national se tiendra à Sotchi, les 29 et 30 janvier.