L’Otan s’inquiète du regain d’activité des sous-marins russes

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’est dit préoccupé par une recrudescence de l’activité des sous-marins russes en mer Méditerranée et dans l’océan Atlantique, dans une interview à paraître dimanche dans le journal ‘Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung’ (FAS).

Posture navale « agressive »

« La Russie a beaucoup investi dans sa marine, en particulier dans les sous-marins. Depuis 2014, treize autres submersibles ont été livrés. Les activités sous-marines russes sont maintenant au plus haut niveau depuis la (fin de la) Guerre froide. Ces sous-marins opèrent partout dans l’Atlantique et encore plus près de nos côtes », a-t-il affirmé.

Ce regain d’activités des sous-marins russes a été confirmé par un haut responsable militaire de l’Otan, le vice-amiral américain Andrew Lennon, qui commande les forces sous-marines de l’Alliance atlantique et évoque une « posture navale agressive » de la part de Moscou.

Les submersibles russes ont notamment accru leurs activités autour des câbles sous-marins qui transmettent des données – notamment par internet – de part et d’autre de l’Atlantique nord, ont expliqué des sources militaires au journal ‘Washington Post’.

« Nous voyons maintenant des activités sous-marines russes à proximité de ces câbles comme nous n’en avons jamais observé », a expliqué l’amiral Lennon.

Ce regain de l’activité navale russe en général et sous-marine en particulier a poussé les ministres de la Défense alliés à décider le mois dernier de réinstaurer un commandement chargé de protéger les lignes de communication maritimes entre l’Europe et l’Amérique du nord.