TASS, le 26 février. Russes stades « Loujniki » et « Saint-Pétersbourg » est entré parmi les dix meilleurs arènes de 2017, selon les experts. Il est rapporté par le portail stadiumdb.com.

Parmi les dix meilleurs arènes également entré dans une « Gaziantep Arena »(Gaziantep, Turquie), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, états-UNIS), le 19 mai » (Ankara, Turquie), « Шленски » (Chorzów, Pologne), « Yon Облеменко » (Craiova, Roumanie), « Yu Arena » (Nanterre, France), « Wanda Metropolitano » (Madrid, Espagne) et « Fonds d’Atatürk » (Eskisehir, Turquie).

Les données de l’arène ont été sélectionnés par une commission spéciale, sur les 27 candidats. Meilleure arène de 2017, selon les experts est nommé le 7 mars, la commission sera guidé par trois critères clés: valeur architecturale, de la fonctionnalité et de l’innovation. Aussi tous les 27 stades participent au vote des fans, le titre de meilleure arène en 2017, le vote durera jusqu’au 4 mars.

Le premier match à un stade rénové de moscou « Loujniki » a eu lieu le 11 novembre 2017, alors la slection de la Russie dans un match amical a cédé la place à l’équipe de l’Argentine (0:1). Stade Saint-Pétersbourg » a pris le premier match du 23 avril 2017, ce jour-là « Zénith » dans le match de championnat de la Russie a battu ekaterinbourg « Oural » (2:0).

Le stade Loujniki » et « Saint-Pétersbourg » réunira des matchs de la coupe du monde en 2018. Dans l’arène de « Saint-Pétersbourg » matchs organise le club de football « Zénith ».

Le classement des meilleurs stades est établi à partir de 2012. La première russe du stade dans ce classement est devenu le « Kazan Arena » (2013, 11). À partir de 2014, le classement a été divisé par un vote des fans et des professionnels. En 2016, le stade de « Spartacus » « Ouverture de l’Arène » a pris la troisième position dans le vote, mais n’est pas entré dans le top dix, selon les experts, et l’année dernière, le stade de football du fc Krasnodar » est devenue la deuxième version de fans et le troisième par les experts.