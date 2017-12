André Lounev Se Caractérisait

© Viacheslav Evdokimov/TASS

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Le gardien de but de l’équipe de Russie et de saint-pétersbourg « Zénith » André lounev se caractérisait au défilé du Nouvel an gagnant Russe de football (RFU), un garçon avec un handicap Timothée Sidorenko, qui rêve de devenir épéiste. Ce sujet communique le service de presse de la RFS.

En novembre marquait le début d’un projet qui, le sélectionneur de la Russie à l’âge de 14 ans, envoyé des lettres et de la vidéo avec le récit de son rêve et de l’amour pour le football. Tout a déjà été envoyé trois des milliers de visiteurs. Les footballeurs de l’équipe de Russie ont choisi 121 la meilleure histoire et les accompliront les désirs des gagnants.

© RFS

Timofey vit dans la ville de Rostov-sur-le-Don, s’occupe de clôture et adore le sport, notamment le football. Auparavant, il est généralement regardé le football à la télévision, mais alors le père gardait son stade, et Timothée est devenue permanente assister à des matches « Rostov ». Dans la circulation des footballeurs de l’équipe de Russie, il a raconté que son rêve de devenir un épéiste, participer à des tournois et de défendre l’honneur du pays. Timothée a demandé à la poussette pour la pratique de парафехтованием.

Bientôt, le garçon sera livré son cadeau. Aussi lounev se caractérisait envoyé Timothée personnelle de cartes postales avec les félicitations que très qui a touché le garçon.

« Nous avons la possibilité d’aider les enfants rêves de se réaliser, et, honnêtement, cela a été très dur de choisir. Mais je suis sûr qu’en dehors de la fonction, qui a gagné cette fois-ci, ou qui gagnera la prochaine fois, tout le monde aura de la chance et une bonne nouvelle année », a déclaré lounev se caractérisait.

Outre Лунева, sont impliquées dans le projet, Alexis et Anton Миранчуки, Dmitry Tarasov (Locomotive), Georges Джикия, Ilya Кутепов (les deux – « Spartacus »), Alexandre Golovine (CSKA), Dallaire Кузяев, Anton Zabolotny (les deux – « Zénith »), Muhammed Ozdoev (« Ruby »), Eugène Tchernov (« Activités »). Rêves d’enfants continueront à être exécutées dans ce et en 2018.