MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le gardien de but de saint-pétersbourg « Zénith » André lounev se caractérisait heureux d’appel dans la slection de la Russie selon le football, il a récupéré de la blessure et est prêt à l’emploi sur les frais de l’équipe nationale. À propos de ce gardien de but a déclaré TASS.

Vendredi, l’union Russe de football a annoncé la composition de pointe de l’équipe nationale pour la préparation de la coupe du monde 2018. 26 ans lounev se caractérisait est entré dans la liste des joueurs de football de l’équipe.

« Je suis heureux à l’appel de l’équipe nationale, a déjà eu le temps de bien récupérer et de retour dans le groupe, se sentir bien. Tout le monde est conscient qu’il y a encore beaucoup de travail sur les collectes, et nous sommes prêts », a déclaré lounev se caractérisait.

Lounev se caractérisait blessé dans le match de la 26-ème tour du championnat du pays à « Anji » (1:0) le 14 avril.

Le championnat du monde aura lieu dans 11 villes de la Russie du 14 juin au 15 juillet.

