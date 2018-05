L’ouzbékistan et le Kirghizstan après plusieurs années d’interruption repris le bus

TACHKENT, le 7 mai. /TASS/. Le premier bus ordinaire international de la route Tachkent – Bichkek est allé aujourd’hui à 19:00 heure locale (17h00 gmt) dans le premier vol de la gare routière dans la capitale de l’Ouzbékistan. À ce sujet lundi rapporté TASS le service de presse de l’agence Ouzbek pour le transport routier.

« L’itinéraire est de 601 km pour un trajet de 12 heures et 40 minutes, ce qui prend en compte l’arrêt pour le passage des douanes et des frontières, à des points de contrôle (CHECKPOINT) « Гишткуприк(Ouzbékistan), « Жибек Zholy » et « Супатай Batyr » (Kazakhstan), ainsi que « Чалдовар »(Kirghizstan).

À partir de la capitale de la Kirghizie bus seront envoyés de la gare routière », – a dit aux représentants du service de presse. A noté que le samedi à partir de la capitale de l’Ouzbékistan est allé de test en vol. La décision d’ouvrir un bus régulier de l’accord adopté en janvier sur le profil d’une séance de la commission mixte à Tachkent.

Il est rapporté que les transporteurs sont définies de la société Mironshox Grand Trans (Ouzbékistan) et « Trans – Union de l’Asie » (Kirghizstan), qui exploitent des autobus fabriqués en chine.

Dans le milieu des années 90 du dernier siècle, l’Ouzbékistan a cessé de service de bus régulier avec les pays voisins. En janvier de cette année a lancé un service d’autobus avec le Kazakhstan. Il est prévu que bientôt son restaurent et avec le Tadjikistan.

Comme indiqué dans l’Ouzbek de l’agence des transports routiers, a débattu de l’organisation de transit à travers le territoire du Kazakhstan régulier d’autobus avec la Russie.