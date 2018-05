L’UCL change de logo pour marquer son rapprochement avec Saint-Louis

C’est un communiqué conjoint qui l’annonce, l’Université catholique de Louvain et l’Université Saint-Louis-Bruxelles, engagées dans un processus de fusion, adopteront une identité visuelle commune dès le mois de septembre: nouveau nom et nouveau logo. On dira dorénavant UCLouvain et UCLouvain Saint-Louis-Bruxelles.

Le nouveau logo, présenté ce mercredi au personnel et aux étudiants des deux institutions, « est composé de deux formes, un carré et un rectangle qui, en se superposant, s’additionnent pour faire apparaître l’initiale L de Louvain, l’initiale U de université et le rectangle bleu (ou rouge, selon le site) historique des institutions ».

La décision est tout sauf anodine. Les deux universités réaffirment leur détermination à faire aboutir leur projet de fusion. En plus de cette nouvelle identité visuelle, il est déjà question de recrutements communs de personnel, du développement d’outils informatiques partagés, d’adoption de règlements similaires et de participations croisées dans les organes de décision.

L’UCLouvain, qui réunit donc l’UCL et l’Université Saint-Louis, compte 34.500 étudiants (31.000 rien que pour l’UCL), 2.286 académiques, 2.517 scientifiques et 2.082 membres du personnel administratif.