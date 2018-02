Ludmila Нарусова plaint de billets pour le Grand théâtre

Membre du comité du Conseil de la Fédération de la fédération de RUSSIE en vertu du droit constitutionnel et d’édification nationale Ludmila Нарусова

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 27 février. /TASS/. Le sénateur Ludmila Нарусова plaint de façon disproportionnée des billets coûteux dans le Grand théâtre, où les prix de certains spectacles arrivent pas, selon elle, à 800$, en le comparant à La Scala de milan, dans lequel les prix à la fois ci-dessous.

Il s’agit de cette allée mardi lors d’une réunion du comité du Conseil de la Fédération de la législation constitutionnelle et госстроительству après que le membre du comité Alexandre Башкин a proposé de travailler sur la diffusion de la pratique de la superposition d’amendes non seulement sur les revendeurs de billets dans le sport, mais sur les spéculateurs s’enrichissent sur les manifestations culturelles de la.

« Nous avons approuvé récemment la très importante de la loi sur la détermination de la responsabilité illégal de vendre des billets d’entrée pour les matches de la FIFA. Cette loi a une courte durée d’action, il perd de la force après la fin de la coupe du monde. Nous avons déjà abordé ce sujet, qu’il est possible de voir, de le distribuer similaires d’une relation sur le cas de la spéculation des billets et le trafic des billets de théâtre et les concerts », a déclaré Башкин.

À son tour, le chef du comité de André Клишас a proposé d’abord de voir comment cette loi va travailler pendant le championnat du monde de football, que ce soit l’effet de la loi, et, ensuite, de prendre les mesures de suivi.

Нарусова, à son tour, a déclaré que l’attente ne coûte rien et a donné l’exemple du prix des billets au Grand-théâtre. « Nous pouvons maintenant voir comment cela fonctionne, par exemple, dans le Grand théâtre. Sur l’opéra au Grand théâtre le coût du billet est de 800$. Pour cet argent, vous pouvez voler à Milan, La Scala, acheter le plus cher le billet et de passer une nuit à l’hôtel », a déclaré le sénateur.

Elle a appelé les prix sur les événements culturels qui font partie du patrimoine national, « tout à fait disproportionnés ».

La question n’est pas sur la réglementation des prix

Клишас en réponse, il a remarqué que ce n’est pas la peine de la question de la réglementation des prix des billets, et il s’agit d’exclure les faux billets. « Peut-être, oui, sur de nombreux spectacles dans le même Grand théâtre de prix très élevés. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi, mais, probablement, il est déterminé, je n’ai jamais vu à des prix élevés dans le Grand théâtre était un espace vide. L’économie de marché, sans doute, détermine la demande », a noté le chef du comité de la SF.

Des amendes pour les faux billets

Au début de février, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a signé une loi, qui en Russie est introduit, la responsabilité administrative et d’une amende de 1,5 millions de roubles pour trafic de billets pour les matches de la coupe du monde de football, ainsi que pour la vente de faux billets. Conformément à la loi, le commerce illicite des billets peut punie d’une amende pour les citoyens de de « двадцатикратной à двадцатипятикратной coût du billet d’entrée pour le match de la coupe du monde de la FIFA 2018. Pour les fonctionnaires, des personnes engagées dans des activités commerciales sans personnalité juridique, pour les personnes morales, l’amende sera encore plus. Les entrepreneurs seront également de pénaliser l’administration de la suspension de leurs activités pour une période de 90 jours.

Pour la réalisation de faux billets pour des matchs de football sont également installés des amendes. Ainsi, pour les citoyens de leur taille sera de 50-70 millions de roubles, pour les fonctionnaires – de 150 à 200 mille roubles pour les personnes morales,de 1-1, 5 millions de roubles.