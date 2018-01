Ludmila Petrushevskaya a tenu une séance d’autographes au Brésil

Ludmila Petrushevskaya

RIO DE JANEIRO, le 19 janvier. /Corr. TASS Daria jur’eva du/. Fédération écrivain Ludmila Petrushevskaya a tenu jeudi à Rio de Janeiro une séance d’autographes à l’occasion de la sortie au Brésil, un recueil de ses histoires. Sur la rencontre avec l’auteur, organisée dans l’une des librairies de la ville, en sont venus à plusieurs dizaines de personnes – comme les brésiliens et les représentants de la diaspora russe.

Le recueil intitulé « il était une fois une femme qui voulait tuer le voisin de l’enfant » est devenu le premier ouvrage de l’écrivain, publié dans le plus grand pays d’amérique du sud. Elle comprend 21 une histoire écrite Петрушевской dans les différentes années à partir de la fin des années 1970. Leurs histoires ont un élément commun, mystique de la composante. Selon l’auteur, l’une des sources d’inspiration sont devenus pour elle des œuvres de l’écrivain colombien Gabriel García Márquez.

« L’Amérique latine n’est pas la pour le berceau magique du folklore, mais la patrie de nombreux auteurs, qui travaillent dans ce genre. J’ai eu cela de l’amour de la littérature d’Amérique Latine. Quand est sorti le carnet de García Márquez [« Cent ans de solitude »], je l’ai acheté quelque chose dans la province, dans une petite ville, parce qu’il était impossible de l’acheter, et quand je l’ai lu, j’ai été très surprise », a déclaré Petrushevskaya dans une interview avec le journaliste TASS.

« Et puis dans ma vie chinois et les japonais magiques romans. J’ai appris qu’il y a une direction complètement différente dans la littérature, ce n’est pas le noir de réalisme, dans le cadre de laquelle j’ai travaillé, et cette terrible réalisme, dans lequel tout est logique, mais qui existe en dehors de la réalité. Nous avons des rêves, nous avons extraordinaires coïncidences qui, autrement, que le mysticisme n’est pas expliquer. Pas étonnant que cette tradition est présente chez Gogol dans le « Terrible de la vengeance », « Soirées à la ferme près dikanka », tous ces morts панночки et de la Wii, pas étonnant de Pouchkine est une histoire de « the Undertaker », pas étonnant que la poésie du XXE siècle est avant tout le grand Boulgakov avec ses Joshua et inventive équipe de Woland, il s’agit d’un fascinant domaine de la conscience humaine », a ajouté l’écrivain.

« Et c’est si j’ai été captivé par ce que j’ai commencé à écrire l’histoire derrière l’histoire, une terrible de l’autre. Et parfois, je sentais les nuits, quand je travaillais dans la cuisine, dont le secret de la présence de… Soudain, il se tordait de la serviette de la coquille… Je savais que j’avais besoin d’écrire ces choses, parce qu’il faut se débarrasser de la nuit des craintes pour mes deux enfants », dit – elle.

Petrushevskaya a ajouté que, dans un proche avenir elle doit accomplir le grand roman dans lequel seront également présents des éléments mystiques. De Rio de Janeiro, l’auteure est allée dans une autre ville brésilienne de são Paulo, où se tiendra inhabituelle de la présentation de son livre – un spectacle de style Cabaret noir ». Petrushevskaya va chanter les chansons de son répertoire et de son fils, déjà familier de la brésilienne public, l’artiste et le réalisateur Fiodor Pavlov – A., organise la lecture d’histoires Петрушевской dans l’habitude de lui le genre « rapide de théâtre ». Il sera sur la scène du Teatro Eva Herz à são Paulo, des acteurs non professionnels, les étoiles du monde de l’art de cette ville d’artistes, conservateurs, architectes et directeurs de musées.

« Ils lisent récits terribles Петрушевской, en alternant des histoires similaires à [l’œuvre] Edgar allan poe, avec les chansons du XXE siècle, qui chantera l’auteur lui-même, » – dit Paul-religion d’état. Selon lui, le défi est, pour des œuvres qui, dans la Russie passent à l’école, pour la première fois au Brésil, ont sonné voix des premiers lecteurs de Петрушевской, locaux d’intellectuels.