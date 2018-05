L’UEFA a approuvé des modifications dans les règles du fair play financier

KIEV, le 24 mai. /TASS/. Le comité exécutif de l’Union des associations européennes de football (UEFA) a approuvé des modifications dans les règles d’octroi de licences de clubs et le fair-play financier, qui permettront d’accroître la transparence financière des clubs. Cela a été rapporté dans le communiqué de presse de l’organisation.

Et complète l’analyse des changements dans le règlement a été organisé conjointement avec les associations nationales et les autres parties prenantes européennes, les ligues, l’Association des clubs européens (ECA), la fédération Internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPro).

Les nouvelles règles permettront d’améliorer la transparence, car les clubs sont tenus de publier des informations financières, y compris les paiements pour les agents. Pour améliorer les principes de la comptabilité financière et d’établissement de rapports à l’égard de certaines de football opérations, telles que les exigences spécifiques à l’établissement de rapports sur les transferts de joueurs.

Sera également être une approche plus active dans la prévision des problèmes financiers des clubs avec l’aide de l’introduction d’une série de nouveaux indicateurs financiers qui permettent plus de contrôler strictement les budgets des clubs de la part des CFCB (d’un organe de surveillance des activités financières des clubs – env. TASS). Ces indicateurs seront un très bon facteur de niveau de la dette du club, qui permettra de renforcer le contrôle de la situation de la dette des clubs. Sera également mis l’indicateur du déficit des transferts, ce qui permettra de renforcer le contrôle des dépenses des clubs sur les transferts dépassent un certain montant.

Sera introduit plusieurs exigences, afin d’assurer la meilleure protection et la formation des jeunes joueurs. Par exemple, l’introduction de la politique de protection des enfants, de nouvelles exigences médicales et l’amélioration des programmes de développement des jeunes. Sera également présenté un certain nombre d’exigences pour améliorer les normes et la promotion du développement du football féminin en Europe.

Le projet financier fair-play a été approuvé par le comité exécutif de l’UEFA en septembre 2009. De nouvelles règles économiques sont entrés en vigueur à partir de la saison 2011/12. Selon eux, les clubs ne peuvent pas dépenser à l’achat de joueurs plus qu’ils ne gagnent. Avant le début de la saison, chaque participant de la coupe d’europe doit confirmer qu’il n’a pas des obligations financières impayées pour la saison en cours avant d’autres équipes, ses joueurs et les services fiscaux.