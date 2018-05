L’UEFA a confirmé la четырехматчевую la disqualification de l’entraîneur de l’Atletico Simeone

TASS, le 11 mai. L’union des associations européennes de football (UEFA) a rejeté l’appel de la décision de четырехматчевой disqualification de l’entraîneur principal de l’espagnol de l’Atlético Diego Simeone. Informe « Газета.Ru » se référant au service de presse de l’organisation.

À la 13e minute de la première demi-finale de la Ligue d’Europe de l’anglais entre Arsenal et l’Atletico madrid (1:1) l’arbitre d’un match de Clément Тюрпен supprimé Simeone sur le banc. L’entraîneur a exprimé son mécontentement par la décision du juge, qui n’a pas montré la carte de défenseur d’Arsenal Hector Бельерину en violation flagrante des règles. Dans le protocole officiel du jeu dit que l’entraîneur a insulté l’arbitre, et que son comportement ne correspondait pas à l’officiel et le règlement.

De discipline le comité de la surveillance, de l’éthique et de la discipline lors d’une séance spéciale le 4 mai дисквалифицировал Simeone pour quatre matches. Par conséquent, le mentor manquera la finale de la Ligue de l’Europe contre les français « de Marseille ».

La finale de la Ligue de l’Europe se tiendra à Lyon le 16 mai. Le vainqueur du tournoi recevra directement un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine.