L’UEFA a confirmé la disqualification de joueurs de l’équipe de Malte pour le trucage de matches

TASS, le 12 avril. Le comité d’appel de l’Union des associations européennes de football (UEFA) a pris la décision de conserver la disqualification de quatre footballeurs de l’équipe de la jeunesse de Malte (joueurs de moins de 21 ans) pour participer à des matches dans le tournoi de qualification au championnat d’Europe en 2017. Informe « Газета.Ru » se référant au service de presse de l’UEFA.

Après les matchs avec des équipes du Monténégro (0:1) et en république Tchèque (0:7) maltaises joueurs de football Samir Arab, Ryan Камензули, Ливелина Cremona et la Trappe Montebello accusé en l’absence de lutte. L’UEFA avait démis de leur de participer à tous les tournois d’une durée d’un an à deux ans, les joueurs ont déposé un recours, mais elle a été rejetée.

Aussi une disqualification déjà reçu Kyle Cesare et Emanuel Бриффу.

Dans le tournoi de qualification du championnat d’Europe de l’uefa de Malte a pris la quatrième place dans le groupe 1 n’est que la partie finale du tournoi. Les gagnants de la compétition de l’acier, les footballeurs de l’équipe d’Allemagne.