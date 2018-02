L’UEFA et la commission Européenne ont convenu de coopérer lors de l’euro 2020

Le président de l’UEFA Alexander Чеферин

© EPA/MARKKU OJALA

MOSCOU, le 21 février. /TASS/. L’union des associations européennes de football (UEFA) et la commission Européenne ont signé actualisées et un accord sur la coopération dans le championnat d’Europe de football en 2020. Ce sujet communique le service de presse de l’UEFA.

Dans le nouvel accord décrit les plans des deux organisations à collaborer étroitement dans de nombreux domaines, y compris le championnat d’Europe 2020, qui sera le plus grand ethnique événement sportif dans l’histoire.

« L’UEFA et la commission Européenne partagent une volonté commune de promouvoir les valeurs sociales du sport et le respect des principes d’équité et de solidarité. Nous sommes heureux que la Commission soutient l’engagement de l’UEFA visant à améliorer la compétitivité et d’améliorer la gestion dans le football. Nous nous réjouissons de l’étroite coopération pour la promotion et le développement du football », a déclaré le président de l’UEFA Alexander Чеферин.

Le championnat d’Europe 2020 se tiendra du 12 juin au 12 juillet. Ce sera le premier tournoi, qui prendront 13 villes européennes: Londres, Munich, Bakou, Saint-Pétersbourg, Rome, Copenhague, Bucarest, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapest, Bruxelles, Glasgow. Les demi-finales et la finale du tournoi prendra Londres.