BRATISLAVA, le 26 février. /TASS/. Le congrès de l’Union des associations européennes de football (UEFA), lors d’une séance ordinaire, le lundi résume de la saison 2016/17, qui sont devenus un record en termes financiers, et exposé au moins des plans ambitieux pour l’avenir. Une attention particulière est responsable de l’organisation Alexander Чеферин de nouveau a accordé la recherche de l’équilibre entre les grandes et les petites organisations membres.

L’UEFA a fixé un record depuis sa fondation en 1954, un bénéfice de €2,836 milliards d’euros, en hausse de six pour cent de plus que la saison 2015/16. Il a été noté que 85% de la somme a été répartie entre les associations membres de l’organisation, et les profits de l’organisation s’élève à €209 millions de

L’organisation prévoit d’augmenter considérablement les profits déjà à la saison 2018/19. Il est prévu que le fait ce sera, avant tout, grâce à стартующей en septembre, la Ligue des Nations unies, un nouveau tournoi d’équipes nationales, grâce à laquelle va augmenter le nombre de matches de compétition entre les équipes. L’organisation s’attend à recevoir des revenus du tournoi d’un montant de €49 millions de

La prospérité financière impact sur les équipes qui participeront au championnat d’Europe 2020. Du montant de leur prix par rapport à l’Euro-2016 augmenter de €70 millions à €371 millions de Chaque participant est assuré de gagner €9,25 millions de dollars, et le gagnant peut gagner un maximum de €34 millions de

De l’UEFA à la recherche d’un équilibre entre les riches et les pauvres

Чеферин champion de l’UEFA en septembre 2016, à l’origine, a été considéré comme le candidat de la soi-disant petites associations nationales. Déjà dans son discours d’ouverture sur le nouveau poste, il a souligné que la précédente direction de l’organisation a reçu dans la racine du mal, перераспределив le quota de participation à la Ligue des champions en faveur d’une augmentation de ces grands pays de football comme l’Angleterre, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne. Lors d’un congrès sur le lundi словенец a souligné à plusieurs reprises la sélection presque un an et demi de direction.

« Club des tournois encore besoin de toute notre attention. Nous avons besoin de rêver à ce que tout soit parfait, mais je ne peux pas vous promettre obtenir une étoile du ciel, parce que je ne suis vendre des rêves, et je ne suis pas un politicien. Nous devons oser et à repenser notre modèle, en particulier, de mettre plus de concurrence », a – t-il déclaré.

L’année dernière, Чеферин n’a pas caché son mécontentement, les détournements, dont le français, le Paris Saint-Germain », financé par катарскими les investisseurs, a acquis de l’espagnol « Barcelone » de l’attaquant brésilien Неймара. À Bratislava, il a souligné que l’UEFA n’a pas peur de changer les règles du fair-play financier ». « Maintenant, nous faisons la promotion supérieure du projet. Grâce à cela, il créera un nouveau système qui permettrait d’égaliser les possibilités de clubs et de protéger les joueurs dans le plan juridique », a – t-il noté.

En outre, le Congrès a voté contre la demande d’adhésion des membres de l’organisation de l’association de Football Jersey (JFA). Demande soit traitée à plusieurs reprises, après que l’UEFA en septembre a rejeté la demande de l’île, et le tribunal arbitral du Sport de Lausanne (TAS) en juin 2017, a accueilli un appel JFA sur cette décision. Le dimanche, malgré les assurances du président de la JFA, que le football sur l’île de tiolera sans l’entrée de l’UEFA, Чеферин a réaffirmé que la demande ne peut être satisfaite, car le Jersey n’est pas un état indépendant. Question, comment se comporter dans le JFA, ouvert.

Les délégués ont également choisi de nouveaux membres du comité exécutif de l’organisation, et le vice-président de la FIFA, de l’Europe, ils ont commencé l’espagnol Juan Luis Larrea Сароб et le hongrois Sandor Chani respectivement. Auparavant, leurs postes de l’UEFA a dû quitter l’espagnol Анхелю Marie Вильяру, qui, en décembre a été démis de ses fonctions de président de la fédération Royale espagnole en raison d’allégations de corruption.

Le prochain congrès ordinaire de l’UEFA aura lieu le 7 février 2019 à Rome.

