TASS, le 10 janvier. Le footballeur de l’équipe nationale de la Belgique et de l’anglais « Manchester United » Ромелу Lukaku n’est pas devenu renouveler le contrat avec Everton l’été 2017 à cause de la prédiction de vaudou. Mot du propriétaire « Everton » de Ferhat Мошири conduit « Газета.Ru » se référant à l’édition britannique The Guardian.

Lukaku est passé d’Everton à Manchester United, le 8 juillet 2017. The Guardian et le Daily Mail a rapporté que le MJ a payé de 24 ans, attaquant €85 millions et €17 millions de dollars – dans la forme de primes.

« J’ai passé deux étés pour enregistrer Lukaku, a déclaré Мошири. – En 2016, j’ai trois mois de parler avec son agent, lui-même, sa mère et sa famille et a réussi à le garder une année de plus. L’été dernier, nous avons proposé de lui les meilleures conditions de Chelsea, où il a ensuite voulu jouer. Qu’ils proposaient Lukaku, nous avons donné plus, mais il ne voulait pas rester », a déclaré Мошири.

« Quand nous sommes arrivés à un accord, l’agent de Lukaku se rendait dans le bureau d’Everton, pour signer un nouveau contrat. Mais ensuite, Ромелу a appelé et m’a dit que lors d’un voyage en Afrique, a rencontré la ministre de vaudou. Il a prédit que форварду il faut aller dans les « Chelsea » (Lukaku finalement déménagé à Manchester United – env. TASS) ».

Lukaku a passé par Manchester United cette saison, 31 match, a marqué 16 buts et donné cinq passes décisives. Le 3 mars 2010, il a fait ses débuts en équipe nationale de Belgique, et a depuis passé la commande 65 matchs et marqué 31 fois.