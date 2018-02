VIENNE, le 1er février. /TASS/. Les troupes soviétiques ont cessé de 73 ans, « l’usine de la mort » d’Auschwitz, et pour les peuples de la Russie de conservation de la mémoire de la victoire sur le nazisme reste à l’échelle nationale la tâche. Avec un tel rappel a prononcé jeudi le représentant permanent de la Russie auprès de l’OSCE, Alexander Lukashevich, au siège de cette organisation à Vienne.

Le projet spcial

Inutile de guerre

La seconde guerre mondiale en chiffres et en faits

« Les troupes soviétiques ont arrêté l’un des « usines de la mort », qui ont été systématiquement détruits jusqu’à 4 millions de personnes, dont environ un million de juifs. Seulement les victimes de l’holocauste sont devenus de plus de 6 millions de personnes. Pour les peuples de la Russie, comme pour les autres peuples de la multinationale de l’Union Soviétique, ont apporté sur l’autel de la victoire dans la Seconde guerre mondiale, plus de 26 millions de vies, la préservation de la mémoire historique de ces terribles événements encore un objectif à l’échelle nationale », a déclaré le Monde entier lors de la réunion du conseil permanent de l’OSCE.

Le diplomate russe a souligné que le camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, également appelé Auschwitz a été libéré par les soldats de l’armée Rouge de 73 ans. « Ce jour – 27 janvier – selon la décision de l’ONU en 2005 a été déclarée » journée Internationale à la mémoire des victimes de l’holocauste. Je voudrais également rappeler que, le 27 janvier est célébrée et 74e anniversaire de la libération de Léningrad du blocus nazi. C’est un autre exploit des soldats soviétiques, devant lequel nous nous inclinons la tête », a déclaré le plus riche de la fédération de RUSSIE.

La journée internationale à la mémoire des victimes de l’holocauste est célébrée par la décision de l’ONU, le 27 janvier, le jour de la libération par l’armée Rouge en 1945, les camps de la mort d’Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) en Pologne, qui ont été tués, plus de 1,1 million de personnes, dont environ 1 million de juifs. Selon les estimations des historiens, le nombre total de victimes de l’holocauste dépasse 6 millions de personnes.

Le terme « holocauste », qui signifie « holocauste », « la destruction par le feu », est entré dans un large usage après la publication des livres de l’écrivain Elie Wiesel, ancien prisonnier d’Auschwitz. Ainsi, il a appelé l’extermination massive des juifs par les nazis sur le territoire de l’Allemagne, de ses alliés et dans ses pays.

« Creeping la réhabilitation du nazisme »

Certains états participants de l’OSCE ont une politique de réhabilitation du nazisme, et de telles actions défient de l’après-guerre de l’architecture de sécurité, a souligné Lukashevich.

« Les infractions similaires à l’holocauste, ne doivent pas se reproduire. Les tentatives de réécrire l’histoire de la Seconde guerre mondiale, de justifier les crimes des nazis et de leurs complices, d’égaliser les droits des victimes et les bourreaux ouvrent la voie à la renaissance de la plus meurtrière de l’idéologie. Entre-temps, dans un certain nombre d’états de l’OSCE peut se produire rampante de la réhabilitation du nazisme », prévient – il.

Selon lui, « de telles actions défient l’après-guerre de l’architecture de sécurité, qui s’appuie sur la Charte des NATIONS unies, de la décision de Nuremberg et d’autres immuables instruments juridiques internationaux ».

L’Ukraine, La Lettonie, L’Estonie, La Pologne

Comme l’a souligné le diplomate russe, il est particulièrement préoccupant de la situation en Ukraine, où nouvellement levés étendards « de l’Organisation des nationalistes ukrainiens » et « de l’armée insurrectionnelle Ukrainienne », ont participé à la masse et les massacres de juifs et de représentants d’autres nationalités, notamment dans le célèbre « volhynie massacre ». « Les criminels, les dirigeants As Bandera et Rv Шухевич proclamés héros nationaux. Glorifié punitions des volontaires de la division de la Waffen SS » – « Galicia », – a attiré l’attention, le diplomate russe.

« En Lettonie, aujourd’hui, est entré en vigueur le sacrilège de la loi Sur le statut de membre de la Seconde guerre mondiale », pour justifier les nazis. Organise des annuelle de la procession d’anciens combattants de la légion Lettone SS ». En Estonie, les montées monuments эсэсовцам, sont organisés de rassemblement pour les anciens combattants de la SS et de leurs disciples. En Pologne sont détruits et оскверняются monuments aux soldats de l’armée Rouge, ont donné leur vie pour la cessation de l’holocauste », – a rappelé aux participants постсовета Lukashevich.

La russie contre la glorification des nazis

Russe le plus riche à cet égard, a souligné que « tout cela est une offense à la mémoire des millions de victimes du nazisme et du fascisme ».

« La russie chaque année, présente à l’examen de l’Assemblée Générale de l’ONU la résolution contre la glorification du nazisme. « Le nombre de ses collaborateurs est en constante augmentation. Seuls deux pays en 2017, les états – UNIS et l’Ukraine sous le faux prétexte voté contre la condamnation de ceux qui ont exterminé les juifs et les autres peuples. Cela montre la véritable essence de la politique de Washington et de Kiev », – at-il conclu.