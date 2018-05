Lukashevich: Kiev ne remplit pas les recommandations de la commission de Venise sur la loi sur l’éducation

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Moscou ne voient pas le désir de Kiev suivre les recommandations de la commission de Venise, reconnaître adoptée en Ukraine, la loi Sur l’éducation » violation des droits des minorités nationales. Ce sujet a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’OSCE, Alexander Lukashevich, s’exprimant lors de la réunion du conseil Permanent de l’OSCE. Le texte de son discours publié lundi sur le site du ministère de la fédération de RUSSIE.

Selon Лукашевича, la partie ukrainienne avant tout « de manière sélective et tendancieux » il cite un certain nombre d’extraits de plus de la conclusion de la commission de Venise sur cette loi. À cet égard, il a attiré l’attention sur les paragraphes 119 et 120 de la conclusion, qui stipule que « l’article 7 de la nouvelle loi, qui restreint les possibilités de recevoir un enseignement dans les langues des minorités nationales, en particulier dans le domaine de l’enseignement secondaire, a été critiqué comme à l’intérieur du pays et sur la scène internationale ». En outre, ce texte dit que l’article 7 « est sensiblement différente de la version qui a été discutée avec les représentants des minorités nationales » et « n’impose un niveau de protection des droits linguistiques des minorités nationales de l’Ukraine, comme l’exigent les principes internationaux ».

Comme l’a souligné le représentant permanent de la Russie, la situation aggrave et le fait que la loi sur l’éducation est le cadre, un acte qui permet de changer radicalement de la doctrine, le régime linguistique du système, entièrement concentrée sur l’utilisation obligatoire de la langue ukrainienne comme langue d’enseignement. En conséquence, de l’avis de la commission de Venise, « une limitation potentielle de possibilités pour les minorités nationales d’apprendre leur propre langue se heurte à une ingérence disproportionnée dans les droits de cette catégorie de personnes ».

Même l’anxiété, a indiqué Lukaszewicz, sonne au paragraphe 122 de la conclusion, qui expriment un grave problème, que « la langue de la minorité sera étudiée comme une autre (scolaire) des objets, mais il vous sera impossible d’étudier d’autres sujets ».

L’OSCE doit intervenir

Le représentant permanent de la Russie est sûr que l’OSCE ne peut pas rester à l’écart de ce qui se passe. Il a rappelé les dispositions du document de Copenhague de 1990, закрепившего que « les états parties s’efforceront d’assurer, pour les personnes appartenant à des minorités nationales, indépendamment de la nécessité d’apprendre la ou les langues officielles de l’etat concerné, aient la possibilité pour l’apprentissage de la langue maternelle ou dans leur propre langue ».

En outre, a souligné Monde, 5 mars 2018 sur le profil, le comité Consultatif a publié son avis sur le rapport de l’Ukraine concernant l’accomplissement des dispositions de la convention-Cadre du Conseil de l’Europe sur la protection des minorités nationales. Les conclusions de cet organe, dit-il, en grande partie identiques à ceux indiqué dans la conclusion de la commission de Venise. En particulier, les experts du Comité ont souligné le manque de coopération des autorités de l’Ukraine avec les minorités nationales, et ont un grave problème concernant modifiés libellé de l’article 7 de la loi sur l’éducation, qui n’offrent pas le même niveau de protection qui est prescrit par la constitution de l’Ukraine. En conséquence, les experts sont arrivés à l’ambiguïté conclusion que « les initiatives de réforme du primaire et du secondaire provoquent des inquiétudes quant à la disponibilité de l’enseignement dans les langues des minorités nationales dans l’avenir ».

« En général, tout cela signifie que la « réforme », qui sont actuellement des autorités de l’Ukraine, ne laissent pas de minorités nationales aucun espoir pour l’avenir », a déclaré le représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’OSCE. – De l’histoire, nous savons tragiques exemples ethnique de l’égoïsme. De nouveau, nous exhortons toutes les parties prenantes, en particulier les autorités ukrainiennes, encore une fois d’évaluer les possibles conséquences de ce genre d’expériences. Pensons qu’il est nécessaire pour les profilés de la structure de l’OSCE, y compris le haut commissaire pour les minorités nationales et le BIDDH ont eu cet Kiev toutes sortes d’assistance ».

La loi sur l’éducation

À la fin de septembre 2017, le président de l’Ukraine Piotr Porochenko, a signé la loi « Sur l’éducation », qui, en particulier, spécifie que le processus éducatif peut s’appuyer uniquement sur la langue ukrainienne. Jusqu’en 2020, les langues des minorités nationales sont enseignées jusqu’à la cinquième classe, après cela, le processus de formation de classe 1 passe entièrement dans la langue ukrainienne. La loi « Sur l’éducation » a critiqué la Pologne, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, la Hongrie, la Moldavie et la Russie.

En décembre 2017, la commission de Venise du Conseil de l’Europe a également critiqué la position de la langue de l’article de cette loi, et l’a encouragé à Kiev apporter des amendements. Après cela, le ministère de l’éducation et des sciences de l’Ukraine a accepté de transférer moment de l’entrée en vigueur de la langue de l’article de la loi Sur l’éducation à 2023. Mais changer les dispositions de la loi de Kiev a refusé.