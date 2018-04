Lukashevich: l’inaction de la force internationale au Kosovo menace дестабилизацией dans cette région

VIENNE, le 12 avril. /TASS/. L’inaction des missions internationales en matière de provocations de la Serbie et le mépris des intérêts des serbes du kosovo menace дестабилизацией dans западнобалканском la région. Sur ce, a déclaré jeudi le représentant permanent de la Russie auprès de l’OSCE Alexander Lukashevich lors de la réunion du conseil permanent de l’organisation à Vienne.

« L’inaction des présences internationales en réponse aux provocations de Pristina, le caecum et le soutien косовоалбанцев, mépris des intérêts de Belgrade et les serbes du kosovo ont rechuté affrontements au Kosovo, дестабилизацией dans западнобалканском la région dans son ensemble. Jusqu’à ce que seulement cool la réponse des autorités de la Serbie dans les circonstances, ne donne pas de déclencher un incendie, comme, apparemment, voulait pas косовоалбанские pouvoir », – a remarqué le Monde entier.

« Besoin de claire réaction à l’égard de l’incident. Adresser dissuasives, les signaux de deux parties – Pristina et Belgrade est en tout cas ce qu’il faut mettre un signe d’égalité entre l’auteur et la victime », a souligné le diplomate. Selon lui, tous les participants du kosovo, le règlement doit se conformer strictement la résolution 1244 du conseil de sécurité des NATIONS unies, et la présence internationale d’agir dans le strict respect de leurs mandats respectifs en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.

Dans le même temps, le Monde entier a remercié la mission de l’OSCE en rapide de l’information sur les circonstances de l’incident, le 26 mars. « Espérons que la présence sur le terrain donnera publique l’évaluation de l’action de la police du kosovo, qui jettent une ombre sur l’vivace de faciliter la formation de la part de l’OSCE. Il est bien évident que le dernier cas montre que le travail de la police au Kosovo, au moins, est loin d’être aux normes démocratiques », conclut-il.

La position de l’OTAN et de l’UE

L’attaque du kosovo, les forces spéciales des civils serbes à Kosovska Mitrovica est le résultat de l’indifférence déployés натовских la Force pour le Kosovo et la Mission de l’UE dans le domaine de la primauté du droit, a déclaré Alexander Lukashevich.

« De telles actions de la police, qui ne pouvaient être prises sans ordonnance les autorités et l’approbation de leurs clients, sont le résultat franchement попустительской politiques déployées dans la province des présences internationales – натовских la Force pour le Kosovo (KFOR) et de la Mission de l’UE dans le domaine de la primauté de la loi (EULEX) », – a dit le Monde entier.

Comme l’a dit le diplomate, « appelés par la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des NATIONS unies d’assumer la responsabilité de la sécurité неалбанского de la population du Kosovo, ils continuent de fermer les yeux, et ce n’est pas de couvrir творящееся à la pointe de la transgression de la loi ». « Ne pourraient pas, mais plutôt ils n’ont pas voulu réagir et sur la dernière attaque de la police du kosovo serbe, en dépit de son mandat, pour ne pas avoir d’efforts pour prévenir les actes illégaux des kosovars », a souligné le Lukashevich.

La Position De La Russie

La russie est choquée par l’attaque du kosovo, les forces spéciales des civils serbes Косовске Mitrovica. Cette action a eu pour but d’intimidation et l’humiliation des serbes au Kosovo, a ajouté Lukashevich.

« En colère flagrante l’attaque du 26 mars au Kosovo Mitrovica armé jusqu’aux dents d’un policier des forces spéciales de la paix de l’assemblée des serbes vivant dans le nord du Kosovo-Métochie, a déclaré Lukashevich. – Les mains nues, les participants à l’événement, y compris les élus, les maires des villes serbes, battus à coup de crosse de machines à sous sur la tête, se tordant les mains, avertirent canon chargées de fusils à ne pas оказывавшую de résistance à la protection de la réunion ».

Selon lui, « voyantes la cruauté du kosovo commandos dit que l’action elle-même portait le caractère d’une provocation planifiée visant à une humiliation et l’intimidation de la valeur limite des serbes ».

En outre, dans sa forme brute, avec violence a été arrêté et menotté transmise vers pristina le chef du bureau des affaires du Kosovo et de la Métochie du gouvernement serbe Marko Djuric. « Dans la capitale de bord chapitre de la délégation serbe sur les négociations de Belgrade avec le Kosovo dans le cadre de bruxelles d’un dialogue à plusieurs centaines de mètres, passé par la rue jusqu’à la station de police, où косовоалбанцы humilié et insulté. Plus tard выпроводили au-delà du bord sous le prétexte menteur de non-respect prévus pour l’entrée au Kosovo procédures », – a dit le plus riche.

Le 26 mars de cette année, une centaine de kosovars de crs ont fait irruption dans le bâtiment à Kosovska Mitrovica, où se rencontre les serbes avec le chef de la chancellerie de Kosovo et Métochie dans le cabinet des ministres de la Serbie-Marc Джуричем. Les forces de l’battu les participants à la réunion, et la politique a emmené vers pristina menotté.