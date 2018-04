Sergei Lukyanenko

© Vladimir Астапкович/TASS

MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. L’écrivain de science-fiction Sergei Lukyanenko satisfait de l’adaptation de son roman « Brouillon ». Dans une interview TASS, il a souligné que dans le film réalisé par Sergei Мокрицкого de préserver l’esprit du livre, il s’est avéré intelligente de cinéma.

« L’essentiel est de est restée l’idée principale du livre, son idée. Et dans ce sens, le film m’a totalement satisfait », a déclaré l’écrivain.

Lukyanenko a noté que les amateurs de la source peut facilement regarder des films, et ils ne se posera pas de rejet. « Bien sûr que, en regardant, ils sont d’accord – oui, c’est ce livre que nous aimons. Eh bien, pour ceux qui le livre n’est pas lu, tout sera encore plus intéressant », dit l’écrivain.

Lukyanenko estime également que le réalisateur et les scénaristes l’adaptation cinématographique a réussi à maintenir la philosophie. « C’est fantastique, c’est un film d’action, mais c’est un film intelligent », dit – il.

Dans le centre de l’image de la jeune moscovite Cyrille [Nikita Loups] – un concepteur de jeux informatiques. Un matin, il découvre que sa personnalité est complètement effacée, dans l’appartement vit quelqu’un d’autre, amis, parents et collègues ne l’apprennent pas. Maintenant Cyrille – l’agent des douanes entre les mondes qui coexistent dans l’Univers. Dans l’un d’eux, par exemple, le Kremlin est envahie par la jungle dense, et à la moskova, vous pouvez nager, farniente sur la plage de sable blanc, donc Cyril, vous devez comprendre que le secret mystérieux de l’univers, et qui le gère.

Le film met en vedette Julia Пересильд, Nikita Loups, Eugène Tkachuk, Olga Боровская et d’autres. Dans la location de film « Brouillon » qui sort le 25 mai.