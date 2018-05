Lundi à moscou: la Russie est prête à travailler avec l’Iran et Israël, pour soulager les tensions dans la région

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. L’escalade du conflit au Moyen-Orient suscite des préoccupations croissantes de la communauté internationale, la Russie est prête à coopérer avec l’Iran et Israël, pour réduire les tensions dans la région.

Cette opinion a été exprimée jeudi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

« Pour la Russie n’est pas l’ennemi de l’iran à l’opposition israélienne, pour elle, l’ennemi lui – même de cette confrontation. Et nous, y compris de parlementaire ligne, prêt à travailler avec chacune des parties (et nous avons de bonnes relations de travail avec des collègues et en Iran et en Israël) pour réduire les tensions et de trouver des solutions mutuellement acceptables », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook.

Il a souligné que la Russie « , a catégoriquement contre le renforcement de l’activité militaire dans la région, et pas seulement parce qu’il y a nos militaires ». « Toute escalade de la charge supplémentaire repose sur les épaules du peuple syrien (et tous les autres dans la région), conduira à de nouvelles victimes et ne permettra de dividendes tangibles de l’une des parties. Gagner peuvent seulement les extrémistes et les opposants à la paix au Moyen-Orient », a déclaré le sénateur.

Possible l’escalade de la tension

« Ce qui se passe sur la piste de « l’Iran – Syrie – Israël », bien sûr, est d’autant plus d’inquiétude de la communauté internationale. Des échanges de coups de lance-roquettes, des récriminations et des préparatifs militaires – tout cela parle de accroissant les possibilités d’un nouveau conflit militaire avec la participation très bien armés puissances, ce qui signifie: les victimes potentielles peut être très beaucoup », a – t-il ajouté.

À son avis, une circonstance aggravante et incitant à l’étape de l’escalade au Moyen-Orient a été une déclaration du président AMÉRICAIN Donald Trump sur le retrait de l’accord sur le programme nucléaire iranien. « Cependant, il ya quelques-unes des circonstances qui laissent peu d’espoir que tout n’ira pas au pire des cas. Selon les déclarations, les parties jusqu’à ce que contre l’escalade, même si, bien sûr, personne ne veut s’appeler l’agresseur et l’initiateur du conflit… Jusqu’à ce qu’il s’agit exclusivement de militaires pour des attaques », a noté le chef du comité international de Совфеда.

Il a précisé qu’Israël attaque les objets en Iran, en Syrie, au mépris de la souveraineté de ce pays. « Et la position d’Israël lui-même soumis à des attaques c’est sur les hauteurs du Golan, qui ne sont pas reconnus dans le monde comme le territoire israélien. Sans doute, les lignes rouges pour les deux états sont là où commencent proprement territoire de ces etats et où seront affectés les civils », a souligné lundi à moscou, en supposant que si ces lignes sont перейдены, « c’est alors que la probabilité de conflit passera multiple ».

Israël jeudi matin a attaqué des dizaines de sites militaires iraniens en Syrie en réponse à des tirs de roquettes de l’armée de la position sur le plateau du Golan.