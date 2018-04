L’union des compositeurs tiendra le festival panrusse

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. L’union des compositeurs de Russie, avec le soutien du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE et de la musique Russe de l’union tiendra un festival à grande échelle dans 11 villes russes. Cela a été rapporté par le directeur général de l’Union des compositeurs Karina Abrahamian.

« Au cours des 20 dernières années, l’Union des compositeurs de Russie tient pour la première fois aussi vaste et géographie, et de la saturation festival. Les événements auront lieu dans les 11 villes », – a noté Abrahamian.

À Moscou, le festival s’ouvrira le 14 mai par le discours de saint-pétersbourg « la masse de l’ensemble » dans Прокофьевском salle du Musée de la musique, avec un programme spécial – chansons populaires de films dans de nouveaux arrangements Arthur Зобнина entrer en dialogue avec des mélodies de compositeurs de la nouvelle génération. En ce même jour-là, une exposition de photos « Histoire de l’Union des compositeurs dans les photos dans le Musée de la musique, qui durera jusqu’au 14 juin, puis se rendre sur les villes russes.

Le 16 mai, au Musée de Prokofiev sera suivie par une rencontre avec les soviétiques et russes, le compositeur, le président de l’Union des compositeurs de Russie Alexeï Рыбниковым, et le 17 mai là – deuxième #Нелекторий « Pierre et les loups », des invités qui sera le compositeur Alexandre Маноцков et poète Mikhaïl Чевега.

L’événement principal du festival est le concert de l’Union des compositeurs de Russie dans la salle de Concert Tchaïkovski, le 20 mai. Le programme du concert de la musique de compositeurs russes Edouard Artemieva, Anton Танонова, Alexandre de Tchaïkovski, Rodion Chtchedrine, Alexis Рыбникова, Kuzma Bodrov, Alexandre Клевицкого et Rachid Калимуллина. Dans la soirée réunira National de l’orchestre symphonique de la République du Tatarstan qui exécute Alexandre Сладковского, le chœur de Chambre du conservatoire de Moscou et de Toula d’etat à la bonne tenue en Solo seront altiste Yuri Bashmet, soprano de l’Espoir Гулицкая et clarinettiste Igor Fedorov.

À Nantes, le festival sera présenté органным concert au 10ème anniversaire de la branche locale de l’Union des compositeurs. Parmi les événements du festival des concerts à Belgorod, à Rostov-sur-le-Don, Samara, Saratov, de Smolensk, de la région de Voronej et de la région de Stavropol.