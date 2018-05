L’union des journalistes de Russie a appelé le verrou de Kiev sites des MÉDIAS de la fédération de RUSSIE ratissage avant les élections

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le chef de l’Union des journalistes de Russie, Vladimir Soloviev estime le blocage de Kiev sites MIA « Russie aujourd’hui » et l’agence « RIA novosti Ukraine » tentative d’influer sur le terrain, à la veille de l’élection présidentielle en Ukraine. Le chef de l’Union, a déclaré jeudi dans une interview avec TASS.

« Avant l’élection interne de l’information sur le terrain a été зачищено, sont restés les MÉDIAS russes. Maintenant il n’est pas aussi. Il et triste et scandaleux », a déclaré Soloviev.

Chapitre СЖР a appelé les organisations internationales à attirer l’attention sur la situation de la liberté d’expression en Ukraine. « La liberté d’expression en Ukraine n’est plus. J’espère que nos collègues de la FIJ (fédération Internationale des journalistes) et de l’OSCE, apprécieront ces « réalisations » le régime de kiev », – a-t-il.

Plus tôt jeudi sur le site du président Porochenko a été publié mis à jour la liste des sanctions de Kiev, qui ont été inclus MIA « Russie aujourd’hui » et l’agence « RIA novosti l’Ukraine ». Les ukrainiens, les fournisseurs de prescrit de bloquer l’accès à des sites: « Россиясегодня.de la fédération de russie », « Sputniknews.com », « Ria.ru », « Rsport.ria.ru », « 1prime.ru », « Realty.ria.ru » et « rian.com.ua ».