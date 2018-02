L’union du livre russe fait la promotion de la lecture au Daguestan

Sous-chapitre du Daghestan Vladimir Vasiliev et président de la commission régionale Sergueï Stepachine (au centre), lors de la signature d’un accord de collaboration

© Nizami Гаджибалаев

MAKHATCHKALA, le 27 février. /TASS/. L’union du livre russe (RCM) aidera la République du Daguestan dans l’amélioration de l’infrastructure de la lecture, sa promotion, et participera également à la mise en œuvre de projets axés sur le soutien, le développement et la préservation de la culture d’origine des peuples. L’accord de collaboration signé un sous-chapitre du Daghestan Vladimir Vasiliev et président de la commission régionale Sergueï Stepachine, le correspondant transmet TASS.

« Les parties travailleront en collaboration dans les domaines suivants: la formation d’une information unique et l’espace culturel sur le territoire de la fédération de RUSSIE, assurant à tous les citoyens l’égalité d’accès à la nationale de la production du livre, le développement de l’industrie du livre et de renforcer l’autorité du livre, dans l’intérêt d’assurer le plus haut niveau de la culture, de la science et de l’éducation, de la participation à la mise en œuvre de programmes et de projets sur le soutien, le développement et la préservation de la culture d’origine des peuples de la fédération de RUSSIE, le développement de l’éducation, la science et la culture, le développement spirituel de la personnalité, l’amélioration de l’infrastructure de la lecture dans le Daghestan, ainsi que la vulgarisation de la lecture dans le Daghestan », – dit dans le texte de l’accord.

Le président de la commission régionale a souligné que le but du voyage à la république n’est pas seulement une mise à jour de l’accord de coopération, mais la discussion sur un certain nombre d’activités conjointes. « Le but de notre voyage aujourd’hui, le plan que nous avons décrits, ce n’est pas simplement un accord-cadre, c’est grave important travail de fond que nous allons mener », a déclaré Stepachine. À son tour, sous-chef de la république a remercié le président de la commission régionale pour la visite de la république et de la coopération.

L’union du livre russe – non gouvernemental à but non lucratif, fondée en 2001 et regroupe le leader national des éditeurs, des distributeurs de livres, les imprimeurs, les représentants des bibliothèques et de l’industrie, un certain nombre d’écrivains, d’organisations et d’associations.