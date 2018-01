L’Union saint-gilloise devrait retrouver le stade Marien la saison prochaine

Pour le moment, l’Union joue au stade Roi Baudoin, mais la commune de Saint-Gilles vient d’obtenir le permis d’urbanisme pour la rénovation du stade Marien en vue de répondre aux exigences de l’Union belge pour évoluer sur le plan professionnel de la D1A et D1B. Au programme : nouvelles tribunes, nouveaux éclairages… Les travaux doivent débuter dans une quinzaine de jours.

« L’entrepreneur va pouvoir commencer les travaux, précise Charles Picqué, le bourgmestre de Saint-Gilles. Il a besoin de quatre mois. On est donc dans les temps : l’équipe devrait pouvoir rejouer dans son stade pour le début de la saison prochaine. »

Il était également question de licence, et de la crainte de ne pas la voir accordée faute d’aménagements adéquats. « Même si l’aspect ne nous concerne pas vraiment en tant que pouvoirs publics, il fallait quand même que le stade réponde aux conditions imposées pour obtenir la licence. C’était important d’un point de vue sportif. En plus de cela, pour nous, il fallait tenir compte du fait que le stade Joseph Marien est classé et qu’il fait partie de notre patrimoine. Et à ce titre, il fallait le rénover. »

Coût des travaux : 4,2 millions d’euros, financés pour un peu plus de la moitié par la Région bruxelloise.