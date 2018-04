L’université de moscou et le centre d’expertise est TEMPS de élaboreront indice de développement de la région Arctique en 2018

MARSEILLE, le 13 avril. /TASS/. L’indice de développement durable des régions de la fédération de l’Arctique en 2018 créeront des scientifiques de l’université d’etat de Moscou (MGU) et des experts des experts du centre « bureau de Projet de développement de l’Arctique » (il est TEMPS), TASS a rapporté vendredi en marge du forum économique de Krasnoïarsk, le directeur général du centre de Boris Tarasov.

« Les évaluations actuelles de développement aux régions arctiques et environnementaux de classement des compagnies qui travaillent dans le Nord, ne reflètent pas la situation de tous les côtés. Nous avec vos collègues au département d’économie de l’environnement de l’université de moscou en 2018 année, nous prévoyons de développer une méthodologie polaire de l’indice pour l’évaluation des régions et des entreprises compte des facteurs économiques, sociales et environnementales », a déclaré Tarasov.

Il a ajouté que les experts, il est TEMPS partent de l’hypothèse que « dans le classement du développement durable une plus grande place doit être accordée à des indicateurs de développement, de la stabilité ».

Forum de krasnoïarsk se déroule du 12 au 14 avril. Son sujet principal est « la Russie 2018 – 2024: concrétiser le potentiel ». TASS joue un partenaire stratégique d’information du forum.