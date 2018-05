L’université de moscou sera de coordonner les travaux des comités de l’éducation de la Russie et du Japon

© Dmitry Serebryakov/TASS

TOKYO, le 20 mai. /Corr. TASS Alexis Заврачаев/. Université d’état de moscou du nom de M. S. de Moscou sera de coordonner les travaux des comités spéciaux pour l’éducation, qui a créé l’Association des universités de la Russie et du Japon. À propos de ce dimanche, dit TASS par téléphone, le recteur de l’université de moscou Viktor Садовничий, a participé à la première réunion de l’association dans la ville de Sapporo (préfecture de Hokkaido).

« Nous avons passé le septième forum des recteurs, qui alternativement se déroule dans un, dans un autre pays. Aussi en parallèle, nous avons passé la première réunion de l’Association des universités de la Russie et le Japon, l’accord qui a été signé en présence de dirigeants de nos pays. Pour la première fois, nous sommes passés de la discussion à l’action, en particulier sur la création de laboratoires communs, la création de bases de données communes », dit – il.

Selon Садовничего, a également été convenu que les travaux des comités spéciaux pour l’éducation de l’association « seront de coordonner l’université de moscou et de l’université du Hokkaido ». « Il y a plusieurs comités, en particulier le travail sur la formation des ressources humaines, l’échange d’enseignants », a ajouté le recteur.

Il a exprimé l’espoir que s’est tenue la rencontre, à laquelle ont participé les représentants de près de 50 universités des deux pays, donnera un élan d’étudiants, les échanges entre la Russie et le Japon. « Après la réunion, nous avons pris la décision de créer un conseil étudiant des deux pays », – a dit Садовничий. La prochaine rencontre des manuels russes et japonais des universités se tiendra à Moscou en 2019.

L’accord sur la création de l’Association des universités de la Russie et du Japon a été signé à la fin de 2016, l’université de moscou et l’Université du Tohoku. Dans sa tâche de mener des recherches en collaboration, la création de laboratoires, de centres de recherche et des parcs. En outre, le travail de l’association implique la conception et la mise en œuvre conjointe des programmes éducatifs, l’échange de supports pédagogiques et l’organisation de la formation à distance.