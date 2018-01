L’usine Vandemoortele à Seneffe est bloquée ce lundi matin

Plus de 200 militants et travailleurs bloquent l’usine ce vendredi matin.

La FGTB réclame la réintégration d’un délégué syndical licencié le 22 décembre. Un préavis de grève avait été déposé. Après une nouvelle réunion, vendredi, entre direction et syndicats, aucun accord n’a été trouvé.

De nombreux responsables de la FGTB sont présents, ce lundi matin, sur place pour soutenir le mouvement. Pour dénoncer aussi le licenciement de ce délégué qui est, pour la FGTB, en lien avec ses fonctions syndicales.

« On a touché à l’un de nos délégués »

« J’ai fait rapport aux militants de l’entretien que j’ai eu avec la direction vendredi. Une direction qui campe sur ses positions et ne veut pas réintégrer cette personne, déclare Michèle Duray, secrétaire régionale FGTB. De mon côté, je campe également sur mes positions : le délégué n’a pas fauté. Il faut donc le réintégrer ! J’ai lancé l’appel à tous les militants. Aujourd’hui, il y a énormément de monde présent ce matin sur place, toutes centrales confondues, de toutes les régions, pour soutenir notre délégué dans son combat. »

Et Michèle Duray d’annoncer que « la FGTB passe à la vitesse supérieure par rapport à une situation de principe que nous refusons. Ici, on lance une action. Il y en aura d’autres. Toute la FGTB est présente ce matin à Seneffe (Thierry Bodson, Robert Vertenueil…) car on a touché à l’un de nos délégués ! »

Pour justifier ce licenciement, la direction parle, elle, de comportements incompatibles avec les règles en vigueur dans l’entreprise

Le site de Ghilenghien et les deux autres situés en Flandre ne sont pas concerné par ce mouvement de grève.

Vandermoortele est spécialisé dans les produits de boulangerie surgelés.