Lyon: la garderie du soir devient payante dans les écoles

Les parents devront désormais payer la garderie du soir dans les écoles de Lyon. –

AFP

Avec le retour de la semaine à quatre jours, une nouvelle offre de garderie du soir payante devrait entrer en vigueur dans les écoles de Lyon dès la rentrée prochaine.

La mairie de Lyon a dévoilé, ce lundi, les tarifs de sa nouvelle offre d’activités périscolaires, proposée dans le cadre du retour à la semaine de quatre jours voté par une majorité des 167 conseils d’écoles de la ville en février.

Nouvelle offre d’activités

Le temps d’enseignement du mercredi matin et les activités périscolaires (payantes) du vendredi après-midi, introduits à la rentrée 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, sont supprimés.



En septembre, la semaine comprendra désormais quatre jours d’enseignement scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) avec une matinée d’apprentissage d’une durée rallongée à 3h30 contre 2h30 l’après-midi.



Cette nouvelle organisation s’accompagnera d’une nouvelle offre d’activités payantes – de 16h45 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, et le mercredi de 8h30 à 12h – qui « bénéficieront d’un taux d’encadrement renforcé par rapport aux garderies actuelles et aux « Vendredis Aprem’ « », souligne la mairie.

Différentes tarifications

Pour la première séquence du soir de 16h45 à 17H30, qui était gratuite jusqu’alors, les parents devront s’acquitter d’un forfait annuel de 10 à 70 euros par enfant, selon leur quotient familial municipal. Pour la seconde, prolongée jusqu’à 18H30, la tarification sera plus élevée et s’échelonnera entre 0,57 euro et 5,77 euros de l’heure par enfant.



Pour « les Ateliers du mercredi » matin, organisés à l’école ou à proximité, le prix variera enfin de 1,05 euro à 5,88 euros pour la matinée, soit annuellement de 38 euros à 212 euros.



La garderie du matin, généralisée à toutes les écoles à partir de 7H50 le lundi, mardi, jeudi et vendredi, sera en revanche gratuite. Cette nouvelle organisation sera soumise au vote du conseil municipal le 28 mai.