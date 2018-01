M. poutine a déclaré, comme il y a cinquante ans avec la famille regardé les nouvelles et le hockey à la télé

© Alexei Druzhinin/TASS

YUZHNO-SAKHALINSK, le 1er janvier. /TASS/. Le président de la Russie Vladimir Poutine a raconté que sa famille il y a cinquante ans pouvait se permettre d’acheter une télévision et au complet, regarder les matchs de hockey, avec la participation de l’équipe nationale de l’URSS.

Voir aussi

M. poutine a déclaré que ne pas s’interroge sur sa place dans les pages de l’histoire

Poutine a avoué qu’il n’aime pas apparaître devant les caméras de télévision

Poutine estime dans le programme « le Temps » la fiabilité et la bonne langue russe

Le chef de l’etat a pris part au jubilé le lancement du programme « le Temps », 1 janvier, 50 ans. Il a répondu à quelques questions de premier plan, notamment, les nouvelles et les programmes tv des années passées se souvient encore.

« Nous avons vécu riche, mais la télévision nous avons eu. Et chez nous et chez nos voisins. C’est tout de même, même pour nous, pour mes parents, qui ont vécu un chèque de paie, et très souvent, et occupaient les salaires, pourtant, la télévision pouvaient se permettre d’acheter », – a déclaré m. Poutine. Selon lui, toute la famille ensemble regardait la télévision n’est pas souvent.

À la question, une nouvelle de 50 ans de son « accro », le chef de l’etat a remarqué que l’un des événements marquants de la fin des années 1960 et le début des années 1970 – « c’est l’apparition dans notre ciel… un avion civil supersonique tupolev Tu-144 ».

« Il semblait, eh bien, en fait, et jusqu’à présent, c’est ce que la science-fiction. Et puis plus c’était quelque chose d’inimaginable », a expliqué m. Poutine.

Il a également appelé le « sport lumineuses » et « connu de hockey de la série de 1972, » Russie-Canada. « Ma mère est malade [l’équipe nationale de l’URSS]… JE me souviens, nous… c’est nous regardions une famille », a partagé les souvenirs président.