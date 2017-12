© Service de presse du holding « Schwabe »

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Une nouvelle machine pour la fabrication d’outils diamantés lancé à moscou de la production scientifique de la fusion « Optique » (inclus dans le holding « Schwabe »). Cela a été annoncé mercredi le TASS, le directeur général de l’entreprise Sergueï Kouznetsov.

« La nouvelle machine de pressage à chaud permet d’agglomérer l’outil de diamant de diamètre jusqu’à 200 mm dans le vide, qui offre une résistance améliorée d’un produit », dit-il, précisant que le matériel reçu à l’usine dans le cadre du programme fédéral sur le développement du complexe militaro-industriel à l’horizon 2020.

Kuznetsov a noté que la machine est équipée d’électroniques, appareils de mesure et le contrôleur, qui vous permettent de suivre le cycle prédéterminé de pressage lors de la création d’outils diamantés. « C’est l’effort exigé, et la température et la durée d’exposition », explique – t-il.

Avec l’aide de nouveaux équipements sont fabriqués soi-disant « таблеточные éléments » pour le ponçage et de diamant sphérique шлифовальники, assurant le traitement fin sphériques pièces comme simple, et dans les blocs.

Recherche et production association « Optique » depuis les années 1980, publie des outils diamantés, conçu pour le ponçage de produits en verre optique et les matériaux cristallins. En 2017 à l’entreprise ont créé une unité distincte sur la version high-tech d’outils diamantés pour le ponçage des différentes pièces optiques.