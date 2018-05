Machkov est devenu худруком « l’école de théâtre de Moscou »

Le directeur artistique du théâtre-studio « Табакерка » Vladimir Machkov et chef du département de la culture de la ville de Moscou Alexandre Кибовский

MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Le chef du département de la culture de la ville de Moscou Alexandre Кибовский a présenté lundi le collectif « l’école de théâtre de Moscou Oleg Tabakov » nouveau directeur artistique – artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Vladimir Machkova.

« Le directeur artistique de ce collège est nommé par accord avec « caché après la tabatière ». Pas de surprises ici, comme vous le savez, ne peut pas être. Je pense, n’a pas de sens de parler de la grande voie est représentée фигуранта, à propos de ses mérites, je pense que tout va bien conscients de cela. Lui-même de manière créative, le charisme, la compétence et le professionnalisme Machkova parlent d’eux-mêmes, beaucoup ici le savent mieux que moi à ce sujet », a déclaré Кибовский, représentant худрука.

Vladimir Machkov occupe également le poste de directeur artistique de la « Tabatière ». Décret sur la nomination Machkova худруком a été signé le 6 avril. Un nouveau directeur artistique a commencé le 23 avril, après plus de 40 jours après la mort d’Oleg Tabakov.

Vladimir Машкову de 54 ans. En 1990, il est diplômé de l’École-studio théâtre d’art de MOSCOU (cours d’Oleg Tabakov), sur le compte de Machkova près de 50 films. Il a également joué sur la scène et a agi en tant que metteur en scène, mettant à Moscou, dans le théâtre-studio d’Oleg Tabakov le spectacle « l’heure de l’heure locale », « la Passion selon Бумбарашу » et « Mortel ». Sur la scène TAPIS au nom d’A. P. Tchekhov il a mis le spectacle « n ° 13 », et dans le Théâtre « Сатирикон » – spectacle « l’opéra de quat’sous ».