Macron et Trump se sont entretenus par téléphone à propos de la Syrie

Donald Trump et Emmanuel Macron, lors de leur première rencontre, le 25 mai 2017 à Bruxelles. –

Mandel NGAN – AFP

Les deux chefs d’Etats envoient un message de fermeté et réclament l’application de la résolution décidée par l’ONU, qui impose un cessez-le-feu.

Emmanuel Macron et Donald Trump se sont entretenus par téléphone ce vendredi pour évoquer en particulier le dossier syrien, annonce l’Elysée dans un communiqué. « La France et les Etats-Unis ne toléreront pas l’impunité » en cas « d’utilisation avérée » d’armes chimiques en Syrie, a affirmé la présidence de la République française.

« Le président de la République française et le président des Etats-Unis d’Amérique ont exigé l’application immédiate de la résolution 2401 votée à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies », explique le communiqué.

D’après l’Elysée, le président français « a souligné son extrême vigilance sur la question des armes chimiques et rappelé qu’une réponse ferme serait apportée en cas d’utilisation avérée de moyens chimiques entraînant la mort de civils, en parfaite coordination avec nos alliés américains ».

Pour la mise en oeuvre de la résolution onusienne

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté samedi à l’unanimité une résolution réclamant « sans délai » un cessez-le-feu humanitaire d’un mois en Syrie, mais les forces syriennes et russes ont maintenu jeudi la pression militaire sur l’enclave rebelle dans la Ghouta orientale, leur trêve unilatérale controversée n’ayant toujours pas eu les conséquences humanitaires escomptées sur le terrain.

« Face à la poursuite des bombardements indiscriminés contre les civils, en particulier dans la Ghouta orientale, et à la dégradation continue de la situation humanitaire, le président de la République et son homologue américain ont souligné la nécessité que la Russie exerce sans ambiguïté une pression maximale sur le régime de Damas pour que celui-ci exprime clairement son engagement à respecter la résolution du Conseil de sécurité », indique le communiqué de l’Elysée.

Les présidents français et américain « ont décidé de travailler ensemble pour la mise en oeuvre de la résolution 2401 afin de permettre la cessation des hostilités, l’acheminement de l’aide humanitaire et l’évacuation des blessés et malades », précise-t-il.