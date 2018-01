Emmanuel Macron, lors de ses vœux de fin d’année ce dimanche 31 décembre –

Emmanuel Macron a redit son engagement « d’apporter un toit » à « toutes celles et ceux qui sont aujourd’hui sans-abri », dimanche soir en prononçant ses voeux pour la nouvelle année.

« Il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables (…) Nous continuerons l’effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l’engagement que j’ai moi-même pris devant vous », a poursuivi le chef de l’Etat, assurant de (sa) « détermination entière ».

Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux sans abris. Le Gouvernement s’est engagé sur ce sujet et a ouvert un nombre inédit de places. Il y a encore beaucoup de situations que je n’accepte pas plus que vous.

Comptez sur ma détermination entière.

