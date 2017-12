Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le 18 décembre 2017. –

Le président palestinien Mahmoud Abbas considère qu’en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël, les Etats-Unis se sont « disqualifiés » comme « médiateur honnête » dans le conflit. Il assure néanmoins « vouloir vivre en paix avec Israël ».

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré ce vendredi qu’il n’accepterait « aucun plan » de paix de la part des Etats-Unis dans le conflit israélo-palestinien, estimant qu’ils s’étaient « discrédités » en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël.

« Nous n’accepterons aucun plan de la part des Etats-Unis à cause de l’esprit partisan et à cause de cette violation du droit international », a-t-il déclaré à l’issue d’un entretien avec le président français Emmanuel Macron à Paris. Avec leur annonce, « les Etats-Unis se sont disqualifiés eux-mêmes », a-t-il ajouté.

« Je crois qu’un tel Etat ne peut pas prétendre à être un médiateur honnête dans le processus de paix », a-t-il critiqué. « Israël est notre voisin, nous voulons faire la paix avec Israël, nous voulons vivre en paix avec Israël », a réaffirmé Mahmoud Abbas lors d’une conférence de presse à l’Elysée.