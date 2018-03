Mais quel est ce mystérieux avion blanc qui survole le ciel liégeois? (vidéo)

De nombreux habitants de la région de Liège l’ont aperçu dans le ciel : un avion de ligne tout blanc, sans indication d’une quelconque compagnie aérienne, est passé au-dessus de chez eux ce mardi matin.

Il s’agit en réalité d’un appareil de la compagnie Air Belgium, un Airbus A340 construit en 2007, qui effectue un vol d’entraînement. Le site spécialisé flightradar24.com, qui traque les avions dans le monde entier, montre que son nom de code est actuellement « ABB343T ».









Le parcours de « ABB343T », avion de la compagnie Air Belgium, dans le ciel de Liège ce 6 mars 2018. – © Capture d’écran flightradar24.com

Air Belgium’s new Airbus A340-313 OO-ABB (10 years old) is currently performing a training flight from Brussels (BRU) pic.twitter.com/JgZxyYXOzk

— International Flight News (@FlightIntl) 6 mars 2018

La compagnie Air Belgium a reçu ses deux premiers avions début mars. Les deux appareils sont encore totalement blancs. L’intérieur et l’extérieur vont être décorés aux couleurs d’Air Belgium à Brussels Airport, au sein des ateliers de Sabena Aerospace, qui figure d’ailleurs parmi les actionnaires de la compagnie, selon une source proche du dossier citée par l’agence Belga.

L’entreprise emploie déjà 300 personnes. « Nous avons beaucoup de personnels au sol, les personnels navigants sont en cours de recrutement, donc il reste encore 200 personnes à recruter », précisait Niky Terzakis, le fondateur et patron d’Air Belgium, au micro de la RTBF le 1er mars dernier.

Le premier vol commercial entre Charleroi et Hong Kong devrait partir à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril.

>>> À lire aussi : de la Sabena à Air Belgium, en passant par Brussels Airlines, l’histoire mouvementée de l’aviation belge