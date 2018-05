A Liège, à la maison de retraite de la rue des Haïsses, on se remet tout doucement de l’évacuation partielle du bâtiment, à la suite d’une coulée de boue. Une trentaine de résidents d’une maison de repos a dû être évacuée hier soir.









Maison de retraite évacuée à Chênée: l’heure est au nettoyage – © Tous droits réservés

Dans la journée, Les 44 résidents qui restent seront aussi évacués dans un bâtiment juste à côté, une toute nouvelle résidence-service qui devait ouvrir bientôt ses portes.









Dès ce matin, tout le personnel était mobilisé pour nettoyer le bâtiment. Il y en a pour des heures de travail. Catherine Dannoset est aide-soignante, elle travaillait hier soir : dans la réserve, avec la pression de l’eau, tout a craqué, on a juste eu le temps de partir. j’ai quand même eu deux collègues qui ont été bien arrosés … Une trombe d’eau quand la porte a cédé, c’était comme dans les films. On n’y croyait pas, même les pompiers ont été surpris. La peur quand même. On a été rassuré quand les pompiers sont arrivés pour nous aider à évacuer.

Une nuit difficile pour les résidents









La plupart des résidents dormaient au moment de l’orage, poursuit Catherine Danosset. Ca a été stressant pour eux, on les réveille à coup de lampe de poche, on les fait marcher dans la boue, c’est très chaotique mais heureusement, ça s’est bien passé. Plus de peur que de mal.