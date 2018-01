Malbrunot Nina Талызина est morte à 95 ans

MOSCOU, le 6 janvier. /TASS/. Le psychologue et l’éducateur, professeur au département de psychologie de l’éducation et de la pédagogie université d’état de Moscou du nom de M. S. Lomonosov Nina Талызина est décédée à l’âge de 94 ans. À propos de ce 6 janvier TASS a rapporté le service de presse de l’université.

« Le 6 janvier 2018 psychological science a perdu un éminent scientifique – l’académicien de l’académie Russe de l’éducation, professeur au département de psychologie de l’éducation et de la pédagogie université d’état de Moscou du nom de M. S. de Moscou, docteur en sciences psychologiques Nina Талызина », a souligné le service de presse.

Là-bas ont ajouté que Талызину toujours caractérisé une grande responsabilité et le professionnalisme, le travail acharné et la bienveillance, « un étonnant mélange de modestie personnelle et неугасаемого de l’optimisme ». « Les étudiants et les diplômés de la faculté de psychologie de l’université de moscou à plusieurs reprises veillé à la préparation de Nina Fedorovna, de ne pas regretter le temps et les forces, toujours de venir à leur aide dans les cas difficiles. Les professeurs, les élèves et le personnel de l’université de Moscou est profondément affligés avec la famille et les amis de Nina Fedorovna », – a conclu à l’université de moscou.

Nina Талызина (23.12.1923 – 06.01.2018) – le fondateur de la célèbre école scientifique, dont le noyau est деятельностная théorie de l’enseignement. Lauréat du prix du président de la fédération de RUSSIE dans le domaine de l’éducation, reçu le titre de lauréat du prix M. S. Lomonossov.

Талызина a commencé à travailler à l’université de Moscou, le 1er septembre 1950. Jusqu’aux derniers jours de la vie, a travaillé sur son rôle le plus important de publier, подытоживающей chemin de plusieurs années dans la science – livre « Деятельностная la théorie de l’apprentissage », sont en cours de finalisation d’un livre à l’impression.

Jusqu’à ces derniers temps Талызина lu à l’université des cours magistraux. Pour toute la durée de son travail à l’université de Moscou, elle a produit plus de 60 candidats et les médecins. Ses élèves ont travaillé dans de nombreux pays européens et asiatiques, en Afrique, en amérique du Nord et en Amérique Latine. Par des années de travail à la faculté de elle préparé plus de 400 publications, qui sont largement connus non seulement dans notre pays mais aussi à l’étranger.