Malgré les actions de coursiers, Deliveroo se vante d’être en croissance

Malgré les actions menées samedi soir par des coursiers à Bruxelles, Liège, Anvers, Malines et Gand, la plateforme de livraison de repas à domicile Deliveroo se targue dimanche d’une « augmentation de 34% du nombre de coursiers » sur une semaine. Elle dénonce et condamne également des « actes de vandalisme et d’intimidation ».

Pour rappel, samedi soir, entre 50, selon Deliveroo, et 130 coursiers, selon le collectif qui dit représenter 200 livreurs, ont pris part à des actions dans les différentes villes où est active la plateforme. Les participants refusent la volonté de la direction d’imposer à tous ses collaborateurs le statut d’indépendant d’ici la fin du mois de janvier. Samedi, des coursiers se sont déplacés dans Ixelles et le centre-ville pour demander aux restaurants qui utilisent l’application de se montrer solidaires en désactivant temporairement celle-ci.

A Liège, des livreurs prévoyaient d’aller récupérer les commandes et de les offrir à des sans-abri. Même si elle affirme qu’elle disposait de largement plus de coursiers actifs samedi que la semaine précédente, la plateforme déchante dimanche.

Elle dénonce « des actes de vandalisme et d’intimidation » auprès de restaurants et coursiers partenaires par une minorité d’individus à Bruxelles et « des vols de commandes » à Liège. « Ces actions, qui visaient à perturber le service et empêcher des coursiers de travailler, ont provoqué des dégâts et une perte de recettes pour les restaurateurs et coursiers partenaires. A Bruxelles, ces actions se sont soldées par l’intervention de la police », précise la plateforme, ajoutant qu’elle a déposé plainte plus tôt dans la semaine après la dégradation de la façade de ses bureaux bruxellois.