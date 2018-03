Mamout a acquis les archives américaines « samovar Russe »

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Les archives américaines « samovar Russe », qui est connu comme le lieu de rencontre de l’émigration russe, acheté par l’entrepreneur russe Alexandre Мамутом. Ce qu’il lui a déclaré mercredi, dans un cinéma, un « Pionnier ».

« Nous avons réussi à acquérir les archives du restaurant « le samovar Russe » à New York », a déclaré Mamout.

Or, selon l’entrepreneur, dans la salle de cinéma présenté plusieurs pièces de cette archive, – trois photographies de l’écrivain Sergueï Dovlatov, et deux du poète Joseph Brodsky. Le reste de la partie de l’exposition sera présentée au public plus tard. Le calendrier d’ouverture de l’exposition Mamout n’est pas nommé.

Le restaurant « le samovar Russe » est situé dans le centre de New York et a été le lieu de rencontre de l’ensemble de l’émigration russe. Les archives du restaurant comprend plus de 700 objets appartenant à des russes émigrés en Amérique.

Aussi le mercredi soir dans le « Pionnier » a organisé une projection du film « Dovlatov » d’Alexeï Guerman jr. La peinture a participé à la compétition Internationale du festival de berlin Elena Tranchées, en travaillant sur le film « Dovlatov » en tant qu’artiste créateur de costumes et de l’artiste-metteur en scène, a reçu l’ours d’Argent festival du film de Berlin pour ses réalisations exceptionnelles dans le domaine du cinéma. En outre, la bande a été présenté à la Berlinale prix par un jury indépendant.

Au box-office russe film aller du 1er au 4 mars. « Dovlatov » filmé dans le genre biographique de mélodrame, il raconte l’histoire de quatre léningrad jours de 1971 de la vie de l’écrivain. Dans le rôle de Dovlatov a joué acteur serbe Milan Maric, parmi d’autres artistes, Elena Lyadova, Danila Kozlovsky, Anton Shahin, Arthur Бесчастный, Svetlana Khodchenkova.