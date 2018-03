Mancini l’a appelé en catastrophe le jugement dans le jeu de championnat de Russie de football « Zénith » – « Amkar »

L’entraîneur-chef « Zénith » de Roberto Mancini

© Alexander Демьянчук/TASS

TASS, le 3 mars. Entraîneur de saint-pétersbourg, le club de football « Zénith » de Roberto Mancini estime que le jugement dans le match de la 21 ème manche de la coupe de Russie contre la perm « Амкара » a été une catastrophe. Les mots de spécialiste conduit le service de presse de « Zenith ».

Voir aussi

« Zénith » dans une minorité de tirage avec des « Амкаром » dans le championnat de Russie

Le footballeur Criscito a refusé de prolonger son contrat avec le fc zenit st petersburg

Le samedi, « Zénith » sur son terrain a joué un match nul contre le « Амкаром » avec un score de 0:0. En deuxième mi-temps l’arbitre de la rencontre Vladimir Сельдяков supprimé joueurs en bleu-blanc-bleu-Alexandre Erochina et Domenico Criscito. En additionnel à la deuxième тайму juge voulait emmener l’équipe vers les champs après les tribunes à côté du gardien de but « Амкара Arthur Нигматулина a volé fayer, mais quelques secondes plus tard, tout de même permis de finir le match.

« Le jugement a été une catastrophe, je ne comprends pas pourquoi nous avons jugé le même arbitre que dans Grozny, a déclaré Mancini. – Nous permettre de gagner et devaient gagner, mais beaucoup d’équipes qui viennent ici, s’alignent sur la composition de faute, et à la fin de l’ensemble du jeu a détruit l’arbitre. J’ai mal высказываюсь, mais parfois c’est nécessaire. Je suis difficile высказываюсь, mais dis cela, parce que je connais le football, le spécialiste dans des situations de jeu, donc j’ai le droit de le dire ».

Dans le classement « Zénith » occupe la troisième place avec 38 points et le perdant le leader du championnat, moscou, « Locomotive », sept points. « Amkar » avec 22 points va de 13 m