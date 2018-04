SAINT-PÉTERSBOURG, le 7 avril. /TASS/. L’attaquant du club de football « Zénith » Anton Zabolotny montre un jeu de bas niveau, il faut faire de l’exercice. À propos de cette conférence de presse a déclaré l’entraîneur principal du club de saint-pétersbourg Roberto Mancini.

Le samedi, « Zénith » sur son terrain perdu « Краснодару » avec un score de 1:2 dans le match de championnat de la Russie.

Voir aussi

Zabolotny: les joueurs de « Zenith » ne doivent pas parler de malchance dans le match avec un « Краснодаром »

Mancini a déclaré que ce ne sera pas de demander le versement de dommages-intérêts, si l’on décide de quitter le « Zénith »

Mancini ne sera pas de changer d’opinion sur Шатове après ses buts à la porte « Zénith »

« Krasnodar » a battu « Zénith » dans le match de championnat de Russie de football

« Je suis très déçu Emiliano Rigoni et dans une moindre mesure, Sébastien Дриусси, parce qu’il est jeune, il a encore une longueur d’avance. À l’avenir, je pense qu’il peut devenir un bon attaquant. Déçu de la ligne d’attaque, les derniers buts clouent chez nous les défenseurs, et cela est inacceptable. Заболотному, comme Дриусси avec Rigoni, difficile: il joue à un niveau faible, il a besoin de beaucoup d’entraînement, car il est venu dans une grande équipe comme le « Zénith », a déclaré Mancini.

« En ce qui concerne les supporters, je leur ses excuses, a poursuivi l’entraîneur. Ici, il y a une partie de ma faute, car je n’ai actuellement coach des joueurs. J’ai toujours lutté et continuerai à me battre jusqu’à la fin, mais le problème de la « Locomotive » dans ce que nous avons perdu un grand nombre de joueurs clés: Alexander Kokorin, Emanuel Маммана, Dallaire Кузяев, ne jouant pleinement en vigueur. Nous ne pouvons pas marquer un but: n’obstrue pas Kokorin – n’obstrue pas nul, pour ces raisons, les fans de ne pas obtenir ce qu’ils veulent ».

Zabolotny passé au Zénith en décembre dernier, des « Activités », en signant un contrat d’une durée de 3,5 ans. 26 ans, l’attaquant ne peut pas marquer au cours de pétersbourg club depuis huit matches dans différents tournois. Auparavant, « Zénith » a donné en location à tula « l’Arsenal » de l’autre de l’avant – Artiom Дзюбу, qui a déjà quatre fois distingué pour sa nouvelle équipe.

Après 25 tours du championnat de Russie « Zénith » occupe la cinquième place dans le classement, en tapant 42 points et en ayant un match en main.