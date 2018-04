Mancini ne sera pas de changer d’opinion sur Шатове après ses buts à la porte « Zénith »

L’entraîneur-chef « Zénith » de Roberto Mancini

© Alexander Демьянчук/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 7 avril. /TASS/. Le milieu de terrain du club de football « Krasnodar » Oleg Shatov a marqué « Zénith » dans le match de championnat de la Russie, mais l’entraîneur-chef ptrsbourgiens Roberto Mancini ne sera pas de changer le sujet de son opinion. Sur ce le spécialiste italien a déclaré lors d’une conférence de presse.

Voir aussi

« Krasnodar » a battu « Zénith » dans le match de championnat de Russie de football

Les MÉDIAS: « Zénith » a déposé une plainte à la FIFA turc Trabzonspor » à cause de la navette Шейдаева

Le footballeur « Krasnodar » Shatov a été blessé quadriceps de la cuisse

Le samedi, « Zénith » sur son terrain perdu « Краснодару » avec un score de 1:2. Shatov a marqué le premier but de son équipe et a été remplacé à la 79e minute pour cause de blessure. Le milieu de terrain favorable à « Krasnodar » sur les droits de location, les droits lui appartiennent club de saint-pétersbourg. Mancini a été l’initiateur de footballeur est allé à la location.

« Ma décision de Шатову ne peut pas se changer après une victoire de l’espagne », a déclaré le coach.

Shatov est passé au « Zénith » de l’été 2013 actuellement de « Anji ». Pour le saint-pétersbourg équipe, il a passé de 155 matches, qui a marqué 25 buts et a fait 33 passes décisives. Dans le cadre de « Zenith » Shatov est devenu le champion de la Russie (2014/15), détenteur de la Coupe (2015/16) et deux fois le super bowl pays (2015, 2016). Pour la slection de la Russie, le joueur a passé 28 matches, qui a marqué deux buts et il a donné six passes décisives.