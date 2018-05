Manifestation du 16 mai: le point sur les perturbations

La manifestation interprofessionnelle contre le projet du gouvernement fédéral en matière de pensions risque de perturber fortement les transports en commun ce mercredi. La STIB, le groupe TEC et De Lijn devraient tous être impactés. La SNCB n’est pas concernée.

STIB

Le réseau des transports en commun bruxellois (Stib) risque d’être fortement perturbé mercredi. « La Stib conseille à ses voyageurs de prévoir des alternatives, » annonce la Stib sur sa page Twitter.

Outre le fait qu’un nombre encore indéterminé de collaborateurs de l’entreprise – dont des conducteurs et des chauffeurs – soutiennent l’action, la manifestation risque également d’avoir un impact sur la circulation des véhicules aux alentours du parcours.

Le contact center (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h et, comme lors de chaque événement, les pages Facebook et Twitter, ainsi que l’application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.

Le groupe TEC

En Wallonie, le groupe TEC indique que selon ses estimations, entre 20 et 60% des liaisons seront assurées en province de Hainaut. Les perturbations seront aussi importantes dans le Brabant wallon, même si on s’attend à ce que 80% des parcours soient assurés, ils ne le seront pas à un rythme habituel puisque une ligne sur deux sera affectée par le mouvement. L’impact de l’appel à la grève n’est pas encore estimable pour Charleroi. A Liège, de nombreux chauffeurs participent à la manifestation et de fortes perturbations sont à prévoir.

Par contre, 99% des bus devraient circuler en province de Namur, et 88% en province du Luxembourg.

De Lijn impacté

Les services de la société de transports en commun flamande De Lijn seront perturbés par des actions syndicales de mercredi à dimanche inclus. Les services intra-urbains seront les plus touchés. Mercredi, les chauffeurs volontaires seront assignés aux lignes prioritaires.

La SNCB ne sera pas touchée

De son côté, le rail ne sera pas impacté. A Liège, quatre trains supplémentaires seront prévus au départ des Guillemins pour amener les manifestants vers Bruxelles.

Quel itinéraire?

Pour rappel, la manifestation démarrera de la gare du Nord de Bruxelles à 11h pour se diriger gare du Midi. Le cortège empruntera l’itinéraire classique des boulevards Albert II, Botanique, Pachéco, de l’Impératrice, de l’Empereur, avant de descendre la rue des Alexiens pour rejoindre le boulevard Lemonnier jusqu’à la gare.

Problèmes de circulation

La police de Bruxelles Capitale Ixelles prévoit des problèmes de circulation dans et autour du centre-ville de Bruxelles mercredi. Il est recommandé « avec insistance » d’éviter la capitale en voiture et de privilégier les transports en commun, comme le train.

Bpost s’attend à des perturbations

Autre secteur touché: la distribution du courrier. Elle devrait être perturbée par endroits mercredi, en raison de la manifestation. Bpost n’est cependant pas encore en mesure d’évaluer l’ampleur de ces perturbations.