Manifestation du 16 mai: perturbations dans les transports en communs

Le réseau des transports en commun bruxellois (Stib) risque d’être fortement perturbé ce mercredi, annonce-t-il à deux jours de la manifestation interprofessionnelle contre les projets du gouvernement fédéral en matière de pensions prévue dans la capitale. « S’il est encore difficile aujourd’hui d’estimer précisément l’ampleur des perturbations, la Stib conseille à ses voyageurs de prévoir des alternatives. »

La Stib mettra « tout en oeuvre » pour assurer, dans la mesure du possible, une desserte des lignes principales.

Outre le fait qu’un nombre encore indéterminé de collaborateurs de l’entreprise – dont des conducteurs et des chauffeurs – soutiennent l’action, la manifestation risque également d’avoir un impact sur la circulation des véhicules aux alentours du parcours. La Stib conseille dès lors aux personnes qui en ont la possibilité de privilégier d’autres alternatives que ses transports publics pour leurs déplacements.

De Lijn impacté

Les services de la société de transports en commun flamande De Lijn seront perturbés par des actions syndicales de mercredi à dimanche inclus. Les services intra-urbains seront les plus touchés. Mercredi, les chauffeurs volontaires seront assignés aux lignes prioritaires.

Mercredi, les perturbations seront dues à la manifestation intersectorielle contre les mesures du gouvernement fédéral en matière de pensions. De jeudi à samedi, les syndicats socialiste et libéral mèneront des actions contre la nouvelle structure de De Lijn.

Des solutions se mettent en place

Le contact center (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h et, comme lors de chaque événement, les pages Facebook et Twitter, ainsi que l’application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.

Les navetteurs du rail n’ont par contre eux pas de souci à se faire: la SNCB a renforcé son offre à la demande des syndicats. Huit trains supplémentaires seront mis en service vers Bruxelles depuis Liège, La Louvière, Mouscron, Anvers et Ostende.

En Wallonie, le groupe TEC indique que selon ses estimations, entre 20 et 60% des liaisons seront assurées en province de Hainaut. Les perturbations seront aussi importantes dans le Brabant wallon, même si on s’attend à ce que 80% des parcours soient assurés, ils ne le seront pas à un rythme habituel puisque une ligne sur deux sera affectée par le mouvement. L’impact de l’appel à la grève n’est pas encore estimable pour les régions de Charleroi et de Verviers/Liège. Par contre, 99% des bus devraient circuler en province de Namur, et 88% en province du Luxembourg.

Pour rappel, la manifestation démarrera de la gare du Nord de Bruxelles à 11h pour se diriger gare du Midi. Le cortège empruntera l’itinéraire classique des boulevards Albert II, Botanique, Pachéco, de l’Impératrice, de l’Empereur, avant de descendre la rue des Alexiens pour rejoindre le boulevard Lemonnier jusqu’à la gare.