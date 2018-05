Manifestation pour les pensions ce 16 mai: le point sur les perturbations, région par région

Les syndicats chrétiens, socialistes et libéraux manifestent en front commun ce mercredi. On s’attend à une vague verte, rouge et bleue dans les rues de Bruxelles pour la manifestation nationale contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral.









Les manifestants à la gare du Nord. – © Tous droits réservés

Les manifestants sont couverts par un préavis de grève et il y a déjà de nombreuses perturbations à cette heure.

Le point par région

Dans le Brabant wallon, le TEC annonce que 62% des lignes roulent. C’est le dépôt de Baulers (qui dessert Nivelles, Braine-L’Alleud ou encore Waterloo) qui est le plus touché et notamment la ligne W Bruxelles-Braine-l’Alleud. Environ 1 bus sur deux roule.

#manifestationnationale du #16mai 2018.

Lignes impactées à 8h30:

1, 3, 4, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 40, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 148, 823 et W.#INFOTEC

— TEC Brabant Wallon (@TECbw) 16 mai 2018

A Charleroi, quasi pas de bus. 10% de chauffeurs seulement sont en service. Le métro se trouve presque aux abonnés absents. Trois rames roulent seulement. La situation est quasi identique dans la Région du Centre et le Borinage.

A Mons, 20% des chauffeurs ont pris leur service. Un bus sur deux roule, comme c’est aussi le cas à Liège. A la Louvière, seulement 8% des bus ont pris la route mercredi matin.

Le réseau TEC Liège-Verviers est très fortement perturbé: 23% des services sont assurés. Voici la situation par dépôt :

Bassenge : 25% des services assurés ;

Eupen : aucun service n’est assuré ;

Jemeppe : 3% des services assurés ;

Omal : 6% des services assurés ;

Oreye : 21% des services assurés ;

Robermont : 30% des services assurés ;

Rocourt : 16% des services assurés ;

Verlaine : aucun service n’est assuré ;

Verviers : 38% des services assurés ;

Wanze : aucun service n’est assuré ;

Warzée : 25% des services assurés.

Bruxelles est aussi fortement touché. Seules deux lignes de métro étaient en service vers 6 heures, pour sept lignes de trams et 7 autres de bus, indiquait la société de transport en commun bruxelloise sur son compte Twitter.

#manifestationnationale #STIB UPDATE 12h situation stable :

1, 5

+ navette entre Simonis et de Brouckere

3, 4, 7, 51, 82, 92 et 94

+ navettes de Wand (3-7) et Forêt (94)

15, 21, 29, 34, 46, 71, 87 et 95

Attestation de perturbation : https://t.co/0HUAZIToEX pic.twitter.com/KzpLzIEokK

— STIB-MIVB (@STIBMIVB) May 16, 2018

Sans oublier De Lijn où le trafic est perturbé. De Lijn commence d’ailleurs une action de plusieurs jours.

Du côté des chemins de fer, pas de perturbation à attendre. Les trains roulent normalement, plusieurs convois supplémentaires ayant même été préparés pour acheminer les manifestants vers Bruxelles où un rassemblement est attendu vers 10 heures gare du Nord.

En revanche, le courrier pourrait ne pas être distribué dans certaines régions.

Quant aux écoles, certaines pourraient ne pas avoir de professeurs, mais elles sont ouvertes: 5 à 10.000 professeurs ont choisi de manifester.

Parcs à conteneurs fermés

Au moins 7 Recyparck du BEP environnement sont fermés ce mercredi en province de Namur, dont ceux de Champion, Philippeville, Andenne ou encore Eghezée. Le BEP signale également qu’à Mettet, la collecte PMC est reportée à vendredi.

Plusieurs parcs à conteneurs de l’InBW resteront portes closes: Court-St-Etienne, Rixensart, Braine-le-Chateau, Genappe, Tubize ou encore Wavre.

On constate aussi une forte mobilisation dans plusieurs entreprises, chimie essentiellement, qui devraient même être fermées: 5N+, Clariant, Minakem, Cenexi.









Manifestation pour les pensions ce 16 mai: le point sur les perturbations, région par région – © BEP environnement

Le ramassage des sacs poubelles perturbé à Bruxelles

Le ramassage des sacs poubelles par Bruxelles Propreté est fortement perturbé par la manifestation nationale pour les pensions. Seuls les sacs bleus et jaunes seront ramassés en fonction des disponibilités.

Les communes touchées par ces perturbations sont Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Watermael-Boitsfort, Etterbeek, Bruxelles dan le quartier Belliard et une petite partie d’Ixelles.

Les sacs blancs ne seront pas ramassés dans ces communes et Bruxelles Propreté demande aux habitants de les ramener chez eux et de les ressortir lors de la prochaine tournée le samedi 19 mai. En fonction des disponibilités, les sacs bleus (PMC) et jaunes (papier-carton) seront ramassés mercredi après-midi. La collecte de encombrants est assurée.

Les Recypark Nord et Sud sont fermés tandis que le Recypark Auderghem est ouvert. Le Recypark Woluwe-Saint-Pierre est ouvert jusqu’à 15h45 (au lieu de 18h45 habituellement).









Devant le siège de la société Safran Aero Boosters à Herstal – © RTBF

Les raisons de la contestation (sujet JT 13h):