Plusieurs centaines de Kurdes se sont rassemblés au Carrefour de l’Europe pour manifester contre les attaques aériennes turques contre les forces kurdes en Syrie. La manifestation a débuté à 14 heures.

C’est le Conseil des communautés du Kurdistan qui a lancé un appel à manifester. Venant notamment d’Anvers et de Bruxelles, des membres de la communauté kurde de Belgique veulent que la Turquie cesse le massacre contre les régions syriennes contrôlées par les forces kurdes.

7 jours d’attaques

Depuis le 20 janvier, la Turquie lance des offensives militaires dans l’enclave d’Afrine, dans le nord-ouest de la Syrie, contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde jugée terroriste par Ankara mais soutenue par Washington dans le cadre de la coalition contre le groupe Etat islamique.

« La Turquie attaque Afrine et le Rojava parce que c’est une région kurde qui renforce son identité stable et démocratique. Ses avions attaquent délibérément des zones habitées par les civils. Des dizaines de civils ont été tués dont la plupart sont des femmes et des enfants. L’armée turque commet des crimes de guerre tels que définis par le droit international », peut-on lire dans le communiqué distribué par les manifestants.

Mouvement dans toute l’Europe

La protestation s’inscrit dans un mouvement européen. D’autres villes européennes, comme Amsterdam, ont organisé une manifestation. La participation était particulièrement forte à Cologne où plus de 14.000 personnes étaient dans les rues. La police allemande a néanmoins ordonné la dispersion de la foule en raison de la présence dans le cortège de symboles interdits du Parti des travailleurs du Kurdistan.









Manifestation pro-kurde à Bruxelles contre l’offensive turque en Syrie – © Aubry Touriel





