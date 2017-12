Les policiers se sont invités au conseil communal de Jemeppe-sur-Sambre jeudi soir. Non pas pour assurer la sécurité mais pour manifester, dans le calme, un ras-le-bol qui gronde depuis des mois.

Ils réclament une fois de plus des moyens supplémentaires. Ils estiment qu’il n’y a pas assez de policiers sur le terrain. Selon leur calcul, Jemeppe devrait engager dix effectifs supplémentaires.

Et hier soir, le bourgmestre Joseph Daussogne a entrouvert la porte. Il a promis d’augmenter le budget de sa police de 15% l’année prochaine.

Une augmentation de 400.000 euros, promet le maïeur. « On va remplacer tous les policiers qui sont manquants. On va aussi remplacer les policiers qui sont en maladie (et qu’on peut remplacer). Et il y aura un ou deux policiers en plus… mais pas dix ! C’est impossible. »

A la sortie du conseil communal, les policiers étaient pourtant mitigés, voire méfiants, à l’image de Fabrice Discry, le président provincial du Syndicat national de personnel de police et de sécurité (SNPS). « Il faut maintenant attendre le budget, début janvier, pour être certain d’obtenir ces 15% de majoration. On veut aussi voir à quoi ils serviront ces 15%. Pour bien faire, il faut qu’il y ait une partie inscrite à l’ordinaire, pour de l’engagement. Nous, ce que nous demandons, c’est d’arriver au cadre de 2002. Rien de plus ! »

Or, pour remplir le cadre fixé en 2002, il faudrait dix policiers supplémentaires. Ce qui est impossible avec 400.000 euros. Il apparaît de plus en plus clairement que la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre, une des plus petites du royaume, avec seulement 50 policiers, a de plus en plus de difficultés à fonctionner de manière autonome.

A un an des élections communales, la fusion avec d’autres zones de police, par exemple celle de Sambreville et Sombreffe, revient à l’ordre du jour.