Marchin: Esperluette, un spectacle différent tout en sensibilité

C’est la fête à Marchin ce week-end, Latitude50 présente de nombreux spectacles gratuits qui sont l’aboutissement de cette quatorzième saison.

Esperluette, une belle aventure humaine

C’est un spectacle issu de la rencontre entre des jeunes élèves de l’Ecole du Cirque qui ont entre 12 et 16 ans et des personnes adultes porteuses d’un handicap mental qui fréquentent l’école de cirque dans le cadre de l’Ecole de Cirque. Il s’agit de 2 publics qui fréquentent l’Ecole de Cirque chacun séparément et l’idée a été de les rassembler pour créer un spectacle.

Comme l’explique Véronique Swennen, Directrice de l’Ecole du Cirque: « Nous avons eu envie de les faire se rencontrer autour du cirque qui est leur point commun. Pour monter ce spectacle Aurnaud Dumont m’a accompagnée. Il est animateur à l’Ecole et il s’occupe habituellement des 2 groupes. Et nous avons fait appel à Vincent Leclerc qui est un metteur en scène professionnel pour avoir un regard extérieur sur ce projet. Nous avions quelques pistes mais nous ne savions pas très bien comment la rencontre allait se dérouler. Comme ce spectacle naît de cette rencontre, nous sommes restés très ouverts à tout ce que ces rencontres allaient faire naître ».

Les jeunes ont été ravis de cette collaboration et les adultes très contents de sortir de leurs institutions pour travailler avec ces jeunes.









Les jeunes circassiens et des adultes porteurs de handicap en répétition pour le spectacle « Esperluette » – © rtbf.be

Tous en piste à Latitude50

Les festivités débutent le vendredi avec la nuit des fanfares. Une septantaine de musiciens investissent le site et proposent à partir de 18h30 une série de concerts.

« La nouveauté réside dans le fait que nous avons rassemblé la nuit des fanfares avec le w-e en piste, précise Olivier Minet. Le samedi est consacré à l’Ecole du Cirque de Marchin où se croisent les ateliers handicirque et les ateliers de loisirs. Le dimanche est une journée un peu portes-ouvertes avec l’Ecole du Cirque de Marchin qui continue à présenter des spectacles ainsi que des Cie en résidence. L’atelier décor présente le résultat du travail de l’année et le photo club de Marchin présente une exposition autour des fanfares ».

L’objectif est de mettre en avant les nombreuses collaborations auxquelles Latitude 50 collabore durant l’année.

Tout le programme de ce week-end sur le site: http://www.latitude50.be/